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台東延平鄉民住家中槍「臟器外露」 現場有一支管制獵槍

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導

台東縣延平鄉53歲邱姓男子今天中午向家人宣稱要去上廁所，不久後卻被發現人坐在塑膠椅上，腹部疑似受槍傷導致臟器外露，地面遺留一把原住民獵槍。家人發現後報警求助，恰巧鄰居是照服員，聞訊趕到替邱男進行CPR（心肺復甦術），不過傷勢過重，最後仍宣告不治。

今天下午1點7分，關山分局武陵派出所接獲通報，延平鄉武陵村邱姓男子身受槍傷情況危急。警方到場發現，邱男腹部中槍，仰臥椅子上且臟器外露，前庭地上有一把原住民自衛槍枝。經消防救護人員檢視，邱男已失去生命跡象。

警方調查，邱男與同居人及妹妹同住，生活單純並未與人結怨，長期受病痛所苦，現場遺留槍枝是分局列管的原住民槍枝。初步無他殺之嫌，不過真正死亡原因，將報請台東地檢署檢察官刑事相驗釐清。

親友說，邱男罹患鼻咽癌，平日靠打零工維生，今天中午家人都有事情在忙，他說要去上廁所，久久沒動靜引起懷疑，前往庭院才發現，他坐在椅子上腹部中槍，鄰居搶救仍回天乏術。

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台東縣延平鄉53歲邱姓男子腹部中槍，現場遺留一把獵槍。記者徐白櫻／翻攝
台東縣延平鄉53歲邱姓男子腹部中槍，現場遺留一把獵槍。記者徐白櫻／翻攝
台東縣延平鄉發生槍擊事件，53歲邱姓男子腹部中槍，鄰居發現後趕來現場急救。記者徐白櫻／翻攝
台東縣延平鄉發生槍擊事件，53歲邱姓男子腹部中槍，鄰居發現後趕來現場急救。記者徐白櫻／翻攝

原住民 家人 槍枝 鄰居

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