聽新聞
test
0:00 / 0:00
台東延平鄉民住家中槍「臟器外露」 現場有一支管制獵槍
台東縣延平鄉53歲邱姓男子今天中午向家人宣稱要去上廁所，不久後卻被發現人坐在塑膠椅上，腹部疑似受槍傷導致臟器外露，地面遺留一把原住民獵槍。家人發現後報警求助，恰巧鄰居是照服員，聞訊趕到替邱男進行CPR（心肺復甦術），不過傷勢過重，最後仍宣告不治。
今天下午1點7分，關山分局武陵派出所接獲通報，延平鄉武陵村邱姓男子身受槍傷情況危急。警方到場發現，邱男腹部中槍，仰臥椅子上且臟器外露，前庭地上有一把原住民自衛槍枝。經消防救護人員檢視，邱男已失去生命跡象。
警方調查，邱男與同居人及妹妹同住，生活單純並未與人結怨，長期受病痛所苦，現場遺留槍枝是分局列管的原住民槍枝。初步無他殺之嫌，不過真正死亡原因，將報請台東地檢署檢察官刑事相驗釐清。
親友說，邱男罹患鼻咽癌，平日靠打零工維生，今天中午家人都有事情在忙，他說要去上廁所，久久沒動靜引起懷疑，前往庭院才發現，他坐在椅子上腹部中槍，鄰居搶救仍回天乏術。
★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言