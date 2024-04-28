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高雄怪客賣場開千元洋酒不喝也不拿 警上門揭隱藏身分
高雄市鳳山區一家大賣場出現開瓶怪客，業者23日晚上8時盤點，發現店內一瓶蘇格蘭登12年份洋酒防盜裝置遭拆下，無法販售，調監視器發現一名男子站在陳列架前鬼祟，懷疑他偷酒不成，由於價值約千元的洋酒防盜裝置被破壞，已無法販售，於是報警。
警方循線追查，發現開瓶怪客常出沒在前鎮區明鳳十六街一帶，研判男子應住在附近，經多次查訪後鎖定其住處，確認是宋姓男子（34歲）所為。
警方於26日晚間前往宋的住處逮人，發現宋正舒適躺在床上，桌上還有安非他命吸食器1組。警方比對宋的身分，發現他今年3月因涉及藥事法及洗錢防制法等2罪被高雄地檢署發布通緝。
宋坦承想偷酒，因無法撕開防盜裝置作罷，警詢後，先將他解送歸案，另依毀損、違反毒品危害防制條例等罪嫌移送高雄地檢署偵辦。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
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