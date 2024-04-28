安平警拂曉出擊揪出社區毒蟲 安居專案通報立功
台南市安平區某大樓出入複雜，常有陌生人進出，不僅吵雜影響安寧，還經常飄散毒品氣味。警方獲報後縝密蒐證，向台南地方法院聲請搜索票獲准，昨天出動10多名警力展開搜索，查獲K他命1包、彩虹煙等毒品及相關證物，依法偵辦。
此案起因於警方接獲大樓居民表示，該案址出入複雜，就算是半夜或凌晨時分，也常有陌生人進出，不僅吵雜影響安寧，還經常飄散毒品氣味。
台南市警四分局育平派出所於4月27日清晨持搜索票前往安平區某社區大樓執行搜索，共查獲第三級毒品K他命1包(1.54公克)、毒品粉末（含二級毒品甲安非他命、三級毒品卡西酮陽性反應）1包(7.52公克)、毒品彩虹煙等證物，警詢後李嫌(23歲)依涉嫌違反毒品危害防制條例罪嫌，移送臺南地檢署偵辦。
李姓男子、謝姓男子、陳姓女子等3人驗尿均呈陽性反應；謝男、陳女2嫌施用毒品部分，層報台南市警局裁罰。
分局長曹儒林表示，警政署推動「社區警政再出發—清源2.0」鼓勵社區民眾參與治安維護工作，與轄區警方共構夥伴關係，警分局推動下，社區安全維護及犯罪查緝迭有斬獲，警方將賡續加強警民合作，建立友善通報網，輔導各警勤區與轄內大樓保持良好互動，提升住戶維護社區治安共識，以降低犯罪發生，有效淨化轄區治安。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
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