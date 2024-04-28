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40歲男病逝 寶林案累計3死

聯合報／ 記者李青縈／台北報導

衛福部次長王必勝昨天表示，寶林茶室食物中毒案，其中1名重症患者宣告不治，累計3死。本報資料照片
衛福部次長王必勝昨天表示，寶林茶室食物中毒案，其中1名重症患者宣告不治，累計3死。本報資料照片
寶林茶室食品中毒案爆發至今已超過一個月，衛福部疾管署前天才剛宣布通報結案，於台北醫學大學附設醫院治療的一名患者，昨天凌晨因多重器官衰竭不幸離世，寶林茶室案累計三死、三人在加護病人就醫。衛福部次長王必勝表示，對於此案，醫療團隊已經盡力，後續醫院將協助家屬處理相關事宜。

該案為四十歲男性，曾在三月廿一日在寶林茶室食用滑蛋河粉，曾出現腹痛、腹瀉、血絲便等症狀，先前因為感染嚴重，甚至需要使用葉克膜。王必勝表示，該名男性因食物中毒，裝上葉克膜在加護病房救治，昨天凌晨因多重器官衰竭死亡，其餘三名在加護病房個案情況大致穩定，包含一例已成功換肝的案例。

收治該死亡個案的台北醫學大學附設醫院表示，病人三月廿四日轉至本院治療，經醫療團隊全力救治，病人仍因多重器官衰竭等因素在昨日離世，對此深感遺憾。

疾管署成立「寶林茶室信義Ａ13店專案」通報專區，累計卅五例通報，其中卅三例驗出米酵菌酸（新譯邦克列酸）陽性、兩例陰性，被驗出邦克列酸陽性者都曾在三月十九日至廿日間，於寶林茶室Ａ13店食用粿條或河粉。

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