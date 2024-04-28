聽新聞
test
0:00 / 0:00

曾害3人落海亡 人蛇首腦落網

聯合報／ 記者林保光曾健祐／連線報導

海巡署偵防分署與特勤隊昨天在新竹攻堅，查獲人蛇集團首腦陳信夫。他曾因安排偷渡導致三名越南人溺死。記者林保光／翻攝
海巡署偵防分署與特勤隊昨天在新竹攻堅，查獲人蛇集團首腦陳信夫。他曾因安排偷渡導致三名越南人溺死。記者林保光／翻攝
海巡署偵防分署查緝人蛇集團，昨天動員赴新竹縣新豐鄉，逮捕被通緝的人蛇集團首腦陳信夫，據了解，陳男涉及多件非法載運越南偷渡來台，還在台東造成三名越南人翻船落海死亡案，全案依違反入出國及移民法送辦。

陳信夫（五十歲）近七年涉及多起偷渡越南人來台案，其中二○一八年有多名越南男女在台東偷渡上岸，搭乘橡皮艇搶灘，卻於海上翻覆落海，造成三人死亡。

二○一八年三月間，陳信夫指示「金春財號」漁船自屏東出海，在澎湖西南方海域，自一艘藍色鐵殼船，接駁載運越南籍卅六人、大陸籍偷渡客一人，要在屏東林邊搶灘，但風浪太大，陳男安排林姓、黃姓男子駕駛未配置救生衣的橡皮艇出海接駁偷渡客。

之後又指示航行至台東縣塔瓦溪東方約零點五海里處靠岸，因橡皮艇無法承受海面波浪以致翻覆 ，艇上所有人落海，造成越南籍偷渡客一男兩女溺水死亡。

二○二一年四月，陳信夫又借來「金順滿壹號」漁船，從屏東縣東港漁港出海，兩天後在不詳海域，接駁廿六名越南籍男女偷渡來台，被海巡署在高雄港外海八海里處查獲。

法院認為，陳信夫經營偷渡事業讓上百名越南、大陸人士非法入境，還釀三人溺死，嚴重危害國境管理，依入出國及移民法、兩岸人民關係條例判刑八年二月定讞。陳男因未到案發監，被檢方發布通緝。

海巡署高雄查緝隊近日掌握陳信夫下落，昨天會同海巡署特勤隊等單位荷槍實彈，前往新竹縣新豐鄉一處偏僻鐵皮屋攻堅，當場逮獲陳男到案。

偷渡 海巡署 越南

延伸閱讀

7年來涉多起偷渡案！曾釀3名越南人落海死亡 疑人蛇首腦新竹落網

7年偷渡上百人來台！曾有偷渡客昏迷命危 人蛇集團主嫌新竹落網

國道掉貨櫃釀1死…駕駛肇逃落網涉過失致死 因2案通緝先入獄

賞鯨船失蹤醫師搜救範圍擴大至花蓮港 尋找關鍵救生衣

相關新聞

曾害3人落海亡 人蛇首腦落網

海巡署偵防分署查緝人蛇集團，昨天動員赴新竹縣新豐鄉，逮捕被通緝的人蛇集團首腦陳信夫，據了解，陳男涉及多件非法載運越南人偷...

40歲男病逝 寶林案累計3死

寶林茶室食品中毒案爆發至今已超過一個月，衛福部疾管署前天才剛宣布通報結案，於台北醫學大學附設醫院治療的一名患者，昨天凌晨...

7年來涉多起偷渡案！曾釀3名越南人落海死亡 疑人蛇首腦新竹落網

海巡署偵防分署查緝人蛇集團，今天動員赴新竹縣新豐鄉，逮捕人蛇集團首腦陳姓男子。據了解，陳曾涉及多件非法載運越南人偷渡來台...

7年偷渡上百人來台！曾有偷渡客昏迷命危 人蛇集團主嫌新竹落網

海巡署追緝人蛇集團陳姓主嫌，發現7年來涉及多起偷渡案，偷渡上百人來台。專案小組追緝陳男卻被衝撞逃脫，今天上午終於在新竹縣...

搶救後不幸逝世…寶林中毒案再增1死 北市警局長發聲：報檢方偵辦

衛生福利部次長王必勝今天表示，寶林茶室食物中毒案，其中1名重症患者宣告不治；累計3死。台北市警察局長張榮興指出，轄區警方...

近480克安毒溶進中藥材走私 緬甸男判囚5年半

家境貧困的19歲緬甸籍男子KHANT SI THU（中文名：朱發偉）今年元月間遭國際運毒集團收買，將溶附於13大包中藥材...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。