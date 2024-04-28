曾害3人落海亡 人蛇首腦落網

海巡署偵防分署與特勤隊昨天在新竹攻堅，查獲人蛇集團首腦陳信夫。他曾因安排偷渡導致三名越南人溺死。記者林保光／翻攝 海巡署偵防分署查緝人蛇集團，昨天動員赴新竹縣新豐鄉，逮捕被通緝的人蛇集團首腦陳信夫，據了解，陳男涉及多件非法載運越南人偷渡來台，還在台東造成三名越南人翻船落海死亡案，全案依違反入出國及移民法送辦。

陳信夫（五十歲）近七年涉及多起偷渡越南人來台案，其中二○一八年有多名越南男女在台東偷渡上岸，搭乘橡皮艇搶灘，卻於海上翻覆落海，造成三人死亡。

二○一八年三月間，陳信夫指示「金春財號」漁船自屏東出海，在澎湖西南方海域，自一艘藍色鐵殼船，接駁載運越南籍卅六人、大陸籍偷渡客一人，要在屏東林邊搶灘，但風浪太大，陳男安排林姓、黃姓男子駕駛未配置救生衣的橡皮艇出海接駁偷渡客。

之後又指示航行至台東縣塔瓦溪東方約零點五海里處靠岸，因橡皮艇無法承受海面波浪以致翻覆 ，艇上所有人落海，造成越南籍偷渡客一男兩女溺水死亡。

二○二一年四月，陳信夫又借來「金順滿壹號」漁船，從屏東縣東港漁港出海，兩天後在不詳海域，接駁廿六名越南籍男女偷渡來台，被海巡署在高雄港外海八海里處查獲。

法院認為，陳信夫經營偷渡事業讓上百名越南、大陸人士非法入境，還釀三人溺死，嚴重危害國境管理，依入出國及移民法、兩岸人民關係條例判刑八年二月定讞。陳男因未到案發監，被檢方發布通緝。

海巡署高雄查緝隊近日掌握陳信夫下落，昨天會同海巡署特勤隊等單位荷槍實彈，前往新竹縣新豐鄉一處偏僻鐵皮屋攻堅，當場逮獲陳男到案。