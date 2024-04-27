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搶救後不幸逝世…寶林中毒案再增1死 北市警局長發聲：報檢方偵辦

中央社／ 台北27日電

衛生福利部次長王必勝今天表示，寶林茶室食物中毒案，其中1名重症患者宣告不治；累計3死。台北市警察局長張榮興指出，轄區警方將通報檢方，視檢方指揮進行後續偵辦程序。

台北市信義區寶林茶室食物中毒案造成2死震驚各界，「寶林茶室信義A13店專案」個案通報監測昨天截止，累計接獲通報35例，有4名重症患者在加護病房。

但今天傳出壞消息，王必勝表示，這名裝葉克膜重症患者，經醫療團隊積極搶救仍不幸過世，相當令人遺憾，大家都盡力；其他3名患者，目前狀況與之前差不多。

針對寶林茶室食物中毒案新增1死，張榮興對此透過文字訊息指出，後續將由轄區警方通報檢方，視檢方指揮進行後續偵辦程序。

張榮興表示，針對寶林茶室食物中毒案，警方先前已完成包含訪談廚師等人的筆錄和食材檢驗報告、進貨單據、屍體檢驗等資料及證物，並提交給台北地檢署，後續相關具體結果，將由檢方接續偵辦。

衛生福利部次長王必勝今天表示，寶林茶室食物中毒案，其中1名重症患者宣告不治；累計3死。台北市警察局長張榮興指出，轄區警方將通報檢方，視檢方指揮進行後續偵辦程序。本報資料照片
衛生福利部次長王必勝今天表示，寶林茶室食物中毒案，其中1名重症患者宣告不治；累計3死。台北市警察局長張榮興指出，轄區警方將通報檢方，視檢方指揮進行後續偵辦程序。本報資料照片

寶林茶室 張榮興 患者 王必勝 食物中毒

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