近480克安毒溶進中藥材走私 緬甸男判囚5年半

家境貧困的19歲緬甸籍男子KHANT SI THU（中文名：朱發偉）今年元月間遭國際運毒集團收買，將溶附於13大包中藥材、市價逾72萬元的479.48公克二級毒品安非他命，分裝於行李和背包中搭機來台，入境遭海關識破，桃園地院審結，將朱男依共同運輸第二級毒品，判處有期徒刑5年6月，並應於刑之執行完畢或赦免後驅逐出境，本案可上訴。

判決事實指出，朱男在通訊軟體微信受暱稱「字老成大爹」成年男子委託，以人民幣3萬元、約新台幣13萬餘元報酬，並預先交付旅行期間所有消費的緬甸幣百餘萬、約新台幣1萬5000餘元現金，將這批溶附安毒的中藥材送貨來台。

朱男先於今年元月11日到緬甸仰光「蒼穹賓館」與「字老成大爹」碰面，對方將夾藏安毒的中藥材行李箱及背包各1個交給他，然後搭乘同月16日上午10點50分自緬甸仰光起飛的華航CI-7916班機，當天下午抵達桃園國際機場，通關時海關察覺行李有異，開箱查驗發現一批13大包、重28930公克中藥材，當時海關曾詢問中藥材用途，朱男稱「這是要給阿公」進一步詢問食用之法，得到「泡水喝」後，當下取出無標示且無味的藥材泡水後，發現顏色變淡竟產生難以忍受的臭味，檢驗發現藥材上是透過溶解方式附著的安非他命。

法官審酌，被告朱男雖為緬甸國籍人士，然運輸走私毒品乃為世界各國均予以嚴懲的犯罪，且其亦知悉甲基安非他命屬我國列管的毒品及管制進口物品，若於我國境內流通，可能侵害我國國民生命、身體、健康法益，竟於共犯「字老成大爹」委託運輸毒品，無視我國法律禁制及可能對我國人民所造成戕害結果，故意運輸二級毒品及私運管制物品，且本案運輸第二級毒品的驗餘淨重合計達479.48公克，含扣案13包毒品中藥材數量不少，所幸及時查獲，毒品尚未流入市面釀成巨害，考量被告事後坦承認犯行，頗有悔意的犯後態度，兼衡被告自陳小學肄業、無業、家境貧困等情狀，量處適當之刑，以示懲儆。

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