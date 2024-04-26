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影／時隔一月！高雄毒蟲又遭同一警攔查 小動作沒用這下慘了

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

高雄33歲謝姓男子日前於大樹區騎車時，因未打方向燈，經九曲派出所長蘇亦齋攔查，起獲安非他命送辦；時隔1月，謝男深夜外出騎車未開燈，正好又碰上蘇所長攔停，蘇見「老朋友」遂問戒毒沒有，再次起獲謝身上毛重0.33公克的安非他命，謝直呼，看到警察時臉都綠了，全案訊後依違反毒品危害防制條例送辦。

「又是你！」仁武分局九曲派出所長蘇亦齋忍不住大喊，因為眼前深夜騎車在大樹區九大路亂晃的謝男，正好是上月才逮到身上藏有安非他命的毒犯。

由於，蘇一眼認出謝，順勢詢問他是否戒除毒品，謝當時先自行拿出零錢包，之後不自覺咦了一聲，大動作甩出零錢包內衛生紙，欲虛晃過關，警見狀立刻要他別亂丟，並陸續起獲吸食器及殘渣夾鏈袋，經現場初步檢測，殘渣夾鏈袋內的結晶體呈現二級毒品安非他命反應。

謝當場直呼有夠衰，一下說自己真的沒吸毒，一下又喃喃自語說看到警察就覺得大勢已去，向警求饒別再移送地檢署，訊後被依違反毒品危害防制條例移送橋頭地檢署偵辦。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

警方因謝姓男子騎車未開燈，發現他身上藏有安非他命殘渣袋及吸食器。記者古和純／翻攝
警方因謝姓男子騎車未開燈，發現他身上藏有安非他命殘渣袋及吸食器。記者古和純／翻攝
全案查獲安非他命（毛重0.33公克）及吸食器。記者古和純／翻攝
全案查獲安非他命（毛重0.33公克）及吸食器。記者古和純／翻攝

反毒 毒品 零錢

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