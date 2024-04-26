影／高雄紅牌重機遭賓士衝撞摩擦起火 肇事原因曝驚人發展

詹姓男子日前將賓士車借給初識的一名男性友人，一天後對方卻不肯歸還。詹今晨和曾姓友人分騎乘紅牌重機車，在路上攔截賓士，駕駛卻直接衝撞詹的重機，導致重機遭拖行，摩擦地面起火，所幸詹未受傷，賓士則趁隙逃離現場；警方獲報趕抵，意外查獲曾是通緝犯。

警方調查，詹姓男子（37歲）24日將賓士車借給一名剛認識的男子，但一天後，男子卻未歸還賓士車，且避不見面，詹於是夥同曾姓友人（43歲）分別騎乘KAWASAKI 的紅牌重機，在對方可能出沒的地點尋找。

今天凌晨4時許，詹、曾二人騎重機在鳳山區國泰路與青年路口，詹發現自己賓士車就停在路口，將重機停在賓士車前方，下車找對方理論，結果對方非但不停車，反而衝撞重機逃逸。

過程中，重機卡在賓士車下方，詹徒步在後尾追，重機因摩擦地面，瞬間燃起火花起火，賓士車駕駛趁隙逃離現場，沿自由路右轉澄清路逃逸。

警消獲報趕抵現場，消防員將著火的重機射水滅火，幸無人傷亡；警方在現場調查時，意外發現曾男是高雄地院、屏東地檢今年3月間發布的竊盜通緝犯，並在曾的身上起獲K盤、吸食器、K他命1.48公克等物。

警詢後，警方先依竊盜通緝將曾解送歸案，另依違反毒品危害防制條例等罪嫌移送裁處；另依侵占罪、毀損等罪追查駕賓士車的男子到案說明，以釐清案情。

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