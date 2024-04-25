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北市鐵工男網路自學在家改槍 遭刑事局破獲送辦

中央社／ 台北25日電

曾在鐵工廠工作的北市38歲張姓男子憑藉相關專業和網路自學，竟在北投區自宅設立地下改槍工廠，平日還擔任美食外送員，刑事局獲報後長期偵蒐，於3月底查獲張男並起獲4槍送辦。

警政署刑事局今天舉行破案記者會，偵查第二大隊副大隊長黃維和表示，日前接獲線報指有不法分子以美食外送員裝扮作為掩護，實際則設立地下改造槍械工廠並從事非法槍彈改造。

刑事局隨即和雙北市、桃園市警察局共組專案小組，進行長期偵蒐和分析過濾涉案處所。

歷經數月跟監、蒐證，專案小組發現涉案張男2年前曾在鐵工廠工作過，離職後憑藉自身專業和網路自學，竟於北投區自家住宅1樓設立地下改槍工廠，自行利用空氣槍及模擬槍為基材，加以拆裝、鍛造及附合，改造完成的槍械具殺傷力，他平日還從事美食外送員工作，但實際接單量並不多。

專案小組見時機成熟，於3月29日於北投區將張男查獲到案，並於其住宅起獲4枝非制式手槍（2把為半成品）、子彈、手槍零件和車床工具等證物。據悉，其中2把成品改造槍單枝市價約為新台幣8萬至10萬元不等。

張男供稱，是因有興趣才自學改槍，並無從事買賣行為。

全案詢後將張男依涉違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪移請士林地檢署偵辦，張男裁定以10萬元交保，警方將持續深入追查槍枝來源及流向。

外送員 美食

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