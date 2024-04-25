快訊

2波鋒面接力橫掃！明起影響最劇烈 全台有雨「這地區」慎防豪雨

太魯閣晶英酒店建教生遇花蓮強震遭落石重壓 搶救22天傷重不治

雲林男涉毒駕撞死騎士夫婦起訴 嘉院：應行國民參審

中央社／ 嘉義市25日電

雲林王姓男子被控111年7月間吸食毒品後駕車行經嘉義太保市時，追撞騎乘機車潘姓夫婦，2人傷重不治；嘉檢起訴，因屬故意犯罪而發生死亡結果，嘉院表示應行國民參審。

嘉義地檢署表示，王男於民國111年7月24日晚間在雲林北港鎮住處，將海洛因與安非他命摻入香菸中吸食後，無照駕駛自小客車沿嘉義太保市新埤里嘉49線道路行駛，在與嘉64線道路交岔路口時，貿然闖紅燈前行，直接追撞騎乘機車的潘姓夫婦。

救護人員緊急將受重傷潘姓夫婦送醫急救後，2人仍宣告不治；經警方對肇事王男採尿送驗，結果呈安非他命類、鴉片類代謝物陽性反應。

警方表示，王男涉及刑法服用毒品致不能安全駕駛因而致人於死罪嫌；警訊後，依法移送嘉義地檢署偵辦，嘉檢日前起訴。

嘉義地方法院表示，依國民法官法規定，這起案件屬於故意犯罪因而發生死亡結果的情形，應行國民參與審判，未來將依國民法官法及刑事訴訟法相關規定進行審理。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

嘉義 國民法官 毒品

延伸閱讀

氣候衝擊花序大亂 洋桔梗價格崩！雲林議長籲多買救花農

國中會考逢雲林六房媽祖過爐 縣府發文要求降低音量

影／國一彰化段5車追撞火燒車2死1傷 賓士男疑為救人枉死

嘉義地院首件國民法官審理男子酒駕撞死女騎士案 本周五宣判

相關新聞

警界憾事今年第6起 北市警諮商率僅1%、預算僅38萬挨批

北市37歲徐姓員警今被發現在派出所死亡，身旁有已擊發槍彈，為今年第6起，北市議會警政衛生部門質詢時，多名議員關心員警心理...

中正一分局傳槍響 37歲警頭部中彈意識不清 送醫不治

今天中午12時31分，台北市中正一警分局地下4樓停車場傳出槍聲，37歲徐姓員警疑似開槍倒地，頭部外傷，意識不清，目前送往...

下班很累吸了再上 新北女開車忽快忽慢 土城警攔獲毒品

新北市43歲羅姓女子18日凌晨開車行經土城區金城路時，因行車速度忽快忽慢，巡邏行經的土城警方發現後認為可疑於是上前攔查。...

台北男同志吸毒3P玩出人命 涉轉讓毒品被起訴

台北市一名孫姓男同志去年1月間，上網邀約吳姓男子到租屋處發生性關係，還提供安非他命吸食助興，吳男吸毒後情慾高漲，打算再約...

網友恐嚇王鴻薇「吃子彈」 查無此人網路業者不起訴

立委王鴻薇去年7月底於總統及立委大選前，遭不明身分網友「CHONG KA LOCK」在臉書PO出具恐嚇意涵的「你能吃幾顆...

影／盜印康軒等3大出版社教材...侵權10億 警抓不肖補習業者

彰化、台中有不肖補教業者，將康軒等三大出版社所編制的國中小教材，非法重製後，在自家補習班使用，也大量拷貝後，在蝦皮等電商...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。