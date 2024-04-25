雲林男涉毒駕撞死騎士夫婦起訴 嘉院：應行國民參審

雲林王姓男子被控111年7月間吸食毒品後駕車行經嘉義太保市時，追撞騎乘機車潘姓夫婦，2人傷重不治；嘉檢起訴，因屬故意犯罪而發生死亡結果，嘉院表示應行國民參審。

嘉義地檢署表示，王男於民國111年7月24日晚間在雲林北港鎮住處，將海洛因與安非他命摻入香菸中吸食後，無照駕駛自小客車沿嘉義太保市新埤里嘉49線道路行駛，在與嘉64線道路交岔路口時，貿然闖紅燈前行，直接追撞騎乘機車的潘姓夫婦。

救護人員緊急將受重傷潘姓夫婦送醫急救後，2人仍宣告不治；經警方對肇事王男採尿送驗，結果呈安非他命類、鴉片類代謝物陽性反應。

警方表示，王男涉及刑法服用毒品致不能安全駕駛因而致人於死罪嫌；警訊後，依法移送嘉義地檢署偵辦，嘉檢日前起訴。

嘉義地方法院表示，依國民法官法規定，這起案件屬於故意犯罪因而發生死亡結果的情形，應行國民參與審判，未來將依國民法官法及刑事訴訟法相關規定進行審理。

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