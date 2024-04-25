警界憾事今年第6起 北市警諮商率僅1%、預算僅38萬挨批

北市37歲徐姓員警今被發現在派出所死亡，身旁有已擊發槍彈，為今年第6起，北市議會警政衛生部門質詢時，多名議員關心員警心理諮商狀況。有議員指北市員警諮商預算1年僅38萬、全國覆蓋率僅1%，批現行心裡輔導機制無法幫助員警，要求警局改善。北市警回應，除內部「關老師」，也委託外部機構，有專業心理醫師、諮商師，未來會加強宣導、優化，幫助需要幫助的人。

北市警統計，透過「關老師」轉介心輔委員諮商，2022年65人次，2023年72人次、2024年1至3月有19人次。員警自行前往委外醫療機構進行諮商，2022年72人次、2023年72人次、今年1至3月有41人次。

應曉薇表示，2016年到2023年有52名員警發生憾事，今年才過4個月就有6人，今天上午就發生1件。警察面對工作壓力、社會壓力和輿論壓力，但心理諮商預算過低，無法有效預防憾事。

耿葳指出，監察院今年1月提報告，全國員警心理諮商覆蓋率僅1%，警方對於高風險對象識別率不足，年輕員警承受非常大壓力，現行心理輔導機制無法幫助到員警。警方內部的「關老師」接線員也是長官，使用率低，沒人敢用，畢竟員警就應該要保家衛國，許多長官認為表現出自己脆弱的一面是不正常的，害怕被標籤化，台灣人對於心理疾病沒有意識，加上擔心影響考核、人際關係，導致大家不願面對，累積久了爆發後就難以挽救。

李傅中武指出，北市警局內勤、外勤共9945人，但1年只有21萬至38萬預算讓員警做心理諮商，應該要心理諮商回歸專業，否則面對有階級的長官來諮商也難以開口，不願訴說職場壓力、困難，他建議可以讓員警尋求專業諮商師、心理醫師，事後在核銷，較能照顧心理健康。

北市警局長張榮興坦言，心理諮商的經費確實太低，會再檢討，也會調整做法，現在有多元管道能讓員警尋求協助，不見得是內部諮詢單位，還有委外專業機構。他強調，員警做心理諮商沒有被排擠、被標籤，但可以精進做法，提高諮詢使用率，讓員警願意開口訴說工作狀況，落實諮商工作，需要要被幫助的人得到幫助。