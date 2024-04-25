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下班很累吸了再上 新北女開車忽快忽慢 土城警攔獲毒品

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市43歲羅姓女子18日凌晨開車行經土城區金城路時，因行車速度忽快忽慢，巡邏行經的土城警方發現後認為可疑於是上前攔查。當羅女從皮夾拿出證件時，警員發現皮夾內有1個裝有不明粉末的夾鏈袋，經檢驗後發現是安非他命。羅女供稱為緩解疲勞才會吸食安非他命，警方詢後將她依毒品、公共危險罪嫌送辦。

據了解，有毒品前科的43歲羅姓女子，18日凌晨2時許吸食安非他命後開車上路。當羅女行經土城區金城路與青雲路口時，疑因吸毒導致精神恍惚，行車速度開始忽快忽慢還不斷偏移。土城分局金城派出所警員王博逸、呂立中巡邏行經見狀發覺可疑立即上前攔查。

當羅女從皮夾拿出證件要交給警員時，警員發現皮夾內藏有裝著不明粉末的夾鏈袋，當即喝令羅女交出，不料羅女拒不配合還將夾鏈袋緊握手中。警員立即實施強制力將其拿出，經檢驗發現為安非他命毒品。羅女此時才坦承因下班後精神疲累，才會吸食安非他命欲提神，警方詢後將她依毒品及公共危險罪嫌移送法辦。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

土城警方攔下羅女，在其皮夾中發現安非他命。記者黃子騰／翻攝
土城警方攔下羅女，在其皮夾中發現安非他命。記者黃子騰／翻攝
警方在羅女皮夾內發現裝有安非他命的夾鏈袋。記者黃子騰／翻攝
警方在羅女皮夾內發現裝有安非他命的夾鏈袋。記者黃子騰／翻攝

毒品 食安

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