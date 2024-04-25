台北男同志吸毒3P玩出人命 涉轉讓毒品被起訴

台北市一名孫姓男同志去年1月間，上網邀約吳姓男子到租屋處發生性關係，還提供安非他命吸食助興，吳男吸毒後情慾高漲，打算再約謝姓男友人前來3P，不料謝男才剛抵達不久，兩人便發現吳男已在床上不動，經緊急送醫仍因中毒休克不治。台北地檢署今依轉讓二級毒品等罪起訴孫男，並交由國民法官進行審理。

檢警調查，去年1月26日，孫男透過網路交友軟體搭上吳男，兩人當晚就約好前往孫男北市汀州路租屋處發生性關係。兩人發生性行為前，孫男還特意準播安非他命以玻璃球加熱，供吳男吸食助興。

不料吳男吸食安毒後情慾大開，於是向孫男提議找謝姓男友人前來3P同樂，孫男也同意。後來謝男快要抵達前，吳男對孫男表示有點疲倦，想躺一下休息，於是由孫男外出接謝男回到住處。

當謝男27日凌晨抵達孫男租屋處，兩人發現吳仍在床上休息，1個多小時後孫男見吳男還未起床，察覺有異，於是緊急撥打119將吳男送醫急救，但吳男最後仍因濫用藥物導致安非他命類藥物中毒致心因性休克，宣告不治。