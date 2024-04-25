網友恐嚇王鴻薇「吃子彈」 查無此人網路業者不起訴
立委王鴻薇去年7月底於總統及立委大選前，遭不明身分網友「CHONG KA LOCK」在臉書PO出具恐嚇意涵的「你能吃幾顆子彈？」、「找人開槍，500萬而己」、「等著吃子彈」等語。檢警查出該網友是透過某網路服務公司上網，但IP位址在境外，即便美國聯邦調查局協助也難以突破，於是將網路公司簡姓負責人送辦，台北地檢署基於境外IP和簡男手機通訊紀錄，均無法證實其為發文恐嚇者，將簡男不起訴。
去年7月26日大選前，王鴻薇發現遭網友「CHONG KA LOCK」於臉書發文恐嚇「出門的時候小心一點不要自己走夜路...你能吃幾顆子彈？」、「幹掉你真的沒什，警告你，選前不要再亂話」、「找人開槍，500萬而己」、「無視我？你會付出代價的，等著吃子彈」，王鴻薇於是立刻向警方報案。
警方查出，留言網友是透過某網路服務公司上網，於是先將業者簡男依恐嚇罪嫌送辦。但簡男到案時，向檢方供稱，自己只提供網路服務，該IP是一名香港客戶，且付款方式為泰達幣，先前自己是以通訊軟體與該客戶聯絡，出言恐嚇與他無關。
為求突破，檢察官另透過警政署請美國聯邦調查局協助，但因境外IP無法確認發文者身分，加上檢警自簡男手機相關通訊和對話紀錄，均查無簡男涉及恐嚇王鴻薇的任何事證，因此認為他罪嫌不足不起訴。
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