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高雄男誤入網路廣告陷阱 狠擲120萬反誘28歲女車手落網

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

高雄59歲陳姓男子被高獲利的網路廣告所惑，加入LINE投資群組後，對方謊稱短時間獲利穩賺不賠，致使陳男深信不疑，並分別3次交付170萬元給車手，因後續無法出金才驚覺受騙；警方獲報後，利用與詐團約定前晚面交120萬之際，順利逮到28歲施姓女車手，全案依詐欺罪嫌送辦。

據了解，陳於今年3至4月期間，3次分別交付20萬、50萬、100萬給詐團車手，損失共170萬元。岡山分局指出，為了逮捕車手循線溯源，請陳與詐團人員相約於4月23日下午3時許，於某超商內面交120萬元現金。

待施女前來取款時，早已埋伏多時的警力一舉上前將人逮捕，警方表示，在施身上起獲作案用工作手機、工作證、現金憑證收據等物。全案依詐欺罪嫌，移請橋頭地方檢察署偵辦。

警方逮捕施姓女車手。記者古和純／翻攝
警方逮捕施姓女車手。記者古和純／翻攝
詐騙集團的收據。記者古和純／翻攝
詐騙集團的收據。記者古和純／翻攝

詐欺 車手

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