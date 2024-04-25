高雄男誤入網路廣告陷阱 狠擲120萬反誘28歲女車手落網

高雄59歲陳姓男子被高獲利的網路廣告所惑，加入LINE投資群組後，對方謊稱短時間獲利穩賺不賠，致使陳男深信不疑，並分別3次交付170萬元給車手，因後續無法出金才驚覺受騙；警方獲報後，利用與詐團約定前晚面交120萬之際，順利逮到28歲施姓女車手，全案依詐欺罪嫌送辦。

據了解，陳於今年3至4月期間，3次分別交付20萬、50萬、100萬給詐團車手，損失共170萬元。岡山分局指出，為了逮捕車手循線溯源，請陳與詐團人員相約於4月23日下午3時許，於某超商內面交120萬元現金。