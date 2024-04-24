保護令駁回率攀升 立委促盤點社安人力

申請保護令的過程不僅造成被害者二度傷害，遭到駁回的比例還逐年攀升，保護令恐難守護家暴被害者！國民黨立委王育敏、楊瓊瓔24日質詢時提到，保護令駁回率逐年升高，還可能造成被害者二度傷害，呼籲衛福部盤查社安人力，並精進家暴通報流程。衛福部長薛瑞元允諾，在退任之前完成盤查。

保護令駁回率升高

王育敏指出，近三年聲請保護令的件數持續上升，當事人有需求才會申請保護令，但近年駁回比例有升高的情況，最主要駁回的原因為何？

少年及家事廳副廳長李昆霖回應表示，法官審理保護令事件時，都會依照規定與法律證據，當然不符合要件就會駁回，法院主要是看證據有無達到核發的必要性。

王育敏追問，112年各地地方法院保護令的核發率不一致，如澎湖核發率僅47%，司法院有無探究原因與狀況，或與衛福部開會討論？李昆霖表示，曾經有討論到這件事情。她進一步要求取得會議紀錄，並檢討成因與改善的地方。

盤點社安人力

楊瓊瓔也指出，去年通報家暴的事件高達13萬件，但申請保護令的過程可能使被害者受到二度傷害，這需要跨部會的整合處理該議題，建議精進家暴處理的流程，達到保護被害者的效果，同時也應盤點訪視人員不足的狀況。

薛瑞元回應說，人力需要進行盤點，尤其社會安全網議題牽涉複雜，需要先將保護令案件類型整理出來。楊瓊瓔追問，要多久的時間？薛瑞元回應說，「我本來想說一個月，但一個月我就不在了」，承諾在520前提出盤查結果。

擴大關注目睹少年

王育敏也指出，根據衛福部資料112年有118件「目睹家暴」的兒少事件，但民團認為，每年超過20萬件家暴事件，目睹兒少估計超過10萬人，兩個數據存在的巨大落差，衛福部資源是否足夠？

薛瑞元表示，這需要衛福部與教育單位合作，因為許多目睹兒少都是學齡中的兒童。王育敏批評，「但這次教育部也沒有任何代表來啊」，盼各部會重視該議題，目睹兒少的心理創傷龐大，但卻難以發覺，應投入更多關注，才能達到預防性的成效。

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