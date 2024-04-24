金融女主管投資虛幣也遭騙千萬 13人遭拘扣價值3.2億泰達幣

陳姓男子涉嫌組水房及車手集團，替柬埔寨的詐騙集團機房轉帳及提領贓款，以投資虛擬貨幣為由，半年向50人騙走4千萬元，其中1名金融業退休女主管被騙1千1百萬元最多。刑事局拘提13人依詐欺、洗錢防制法、組織犯罪防制條例移送，檢方聲押陳等5人獲准，令其他人5至10萬元交保。

假投資詐騙嚴重，詐團向被害人謊稱投資虛幣，以騙得贓款購買虛幣洗錢。刑事局本月8至19日執行打擊詐欺專案，破獲11個水房或車手集團，查獲陳等176人，羈押28人，其中4件以虛幣為投資標的說詞，查扣泰達幣1千萬顆（約台幣3.2億元）及台幣280萬元、外幣、黃金等。

警方調查，31歲陳姓男子5、6年前在土耳其的詐團機房工作，返台後配合柬埔寨的機房組水房及車手集團，機房上網招收投資虛幣，指導被害人開設非虛幣交易所的電子錢包，稱要認證錢包，傳送區塊鏈的智能合約網址騙取被害人錢包授權，車手自稱幣商向被害人拿現金，簽立泰達幣買賣契約，購買泰達幣存進被害人錢包，轉至境外錢包。

另外，機房指示被害人匯款至境內人頭帳戶，被害人匯款後，水房上網轉帳到第4層的人頭戶，由車手領出，或匯到境內虛幣交易所的銀行帳戶買泰達幣，轉至境外錢包。

警方清查，去年1至6月，50人共被騙4千萬元，其中1名金融業退休女主管被騙1千1百萬元最多。