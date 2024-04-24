惡煞收10萬到台中打人...狼牙棒毆到骨折濺血下場判4年

台中天津路去年3名惡煞持狼牙棒把人打到骨折、濺血，檢警查出施姓、蘇姓及吳姓男子受綽號「阿榮」不詳人士出10萬元，就當街痛毆葉姓男子一頓；法院發現，3人行凶10幾分鐘，猛揮棒發出響亮打擊聲，葉鮮血淋漓，依重傷害未遂罪判施、蘇4年3月、4年1月，可上訴。吳另案審理中。

檢警調查，施男因身分不詳綽號「阿榮」之人和葉姓男子有金錢糾紛，就受阿榮以10萬元委託並找來蘇姓、吳姓同夥一起要去毆打葉。

施等3人2023年11月18日下午5點多，開車到台中北區天津路先是碰撞葉男的車製造假車禍，葉下車查看時，施男勒住脖子，吳、蘇再分別持狼牙棒、鋁棒及榔頭痛毆葉一頓，不顧葉的妻子在一旁尖叫、制止，仍把葉打到右手、左腳骨折，全身多處撕裂傷，鮮血淋漓。

台中地院審理時，施、蘇僅就妨害秩序坦承，但否認有重傷害故意，辯稱只有傷害葉的意思而已；其辯護人說，施男下手毆打過程有停頓，只是要教訓葉，也僅毆打手腳沒有攻擊身體重要部位。

法院查，施等人持榔頭、鋁棒及狼牙棒，都是殺傷力強大凶器，3人都是成年人，各從事水電、餐飲及板模工，智識正常，當清楚持凶器朝人四肢猛力攻擊恐造成重傷，勘驗監視畫面也可見，3人揮打葉10幾下，發出響亮打擊聲，葉四肢都濺血，行凶過程長達10幾分鐘，顯有重傷害不確定故意。

法院也說，施等人當天下午5點在天津路、青島路口，將車停在路上妨礙交通，又持凶器傷人，恐有波及用路人危險，已造成公眾或交通往來具體危害，應依刑法第150條加重。