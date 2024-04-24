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影／高雄工程小開駕特斯拉載2友 遇臨檢一開窗滿是K味

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄警方深夜臨檢，攔查1輛特斯拉，工程公司小開林姓男子一打開車窗，員警便聞到濃濃的K煙味道，刻意聞林的手，懷疑車內3人吸K，果然在車內搜出毒品，林的蔡姓朋友承認持有毒品，依違反毒品危害防制條例罪嫌移送法辦。

4月20日深夜11時45分許，林姓男子（22歲）駕駛的特斯拉，載蔡姓（22歲）、鄭姓（20歲）2名朋友，經過高雄市新興區五福二路，遇見高雄市警新興分局前金分駐所執行路檢勤務。警方攔車，示意林開窗，車窗一開，員警發覺一股濃濃類塑膠味撲來，懷疑車內有人吸K，要林下車受檢。

員警刻意去聞林的雙手，覺得似有K味，覺得有異，察看車內，發現腳踏板有1個小透明罐子，內有K他命殘渣，追問是否藏毒。

林姓男子未說話，坐在右前座的蔡姓男子主動把背包交給警方，裡面有1個銀樓盒子，在盒子內搜出4包K他命、毒品咖啡包和K盤。蔡男坦承持有毒品，警方依違反毒品危害防制條例罪嫌查辦他，林、鄭2人則採尿送驗。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

警方攔檢林姓男子駕駛的特斯拉，聞到濃濃K味。記者林保光／翻攝
警方攔檢林姓男子駕駛的特斯拉，聞到濃濃K味。記者林保光／翻攝
警方靠近特斯拉，就聞到濃濃K味。記者林保光／翻攝
警方靠近特斯拉，就聞到濃濃K味。記者林保光／翻攝
警方靠近特斯拉，就聞到濃濃K味，果然查獲毒品。記者林保光／翻攝
警方靠近特斯拉，就聞到濃濃K味，果然查獲毒品。記者林保光／翻攝

反毒 毒品 特斯拉

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