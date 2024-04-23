本周五收案截止…寶林茶室上周再添個案 重症病患使用強心劑

寶林茶室食品中毒案延燒一個月未了，疾管署發言人曾淑慧表示，上周新增一例通報，但檢測為米酵菌酸（新譯邦克列酸）陰性；目前累積35例，包含2例死亡、4名ICU住院中。聯合報系資料照

寶林茶室食品中毒案延燒一個月未了，疾管署發言人曾淑慧表示，上周新增一例通報，但檢測為米酵菌酸（新譯邦克列酸）陰性；目前累積35例，包含2例死亡、4名ICU住院中。

疾管署的寶林信義專案通報條件為，上月19日至26日間有去過寶林茶室且有症狀者，並且3月28日前出現症狀者。目前一共有35例通報，累積33位檢驗邦克列酸陽性，其中包含2名死亡、4名加護病房。最新通報個案為33歲女性，3月22日曾食用炒粿條，出現水樣便、腹痛、全身倦怠等症狀，目前已經返家休養。

曾淑慧表示，該個案24日出現腹瀉症狀，起初沒有很在意，但是最近還有腹痛狀況，才主動向衛生局通報，檢驗邦克列酸為陰性。另外，4名加護病房個案目前醫療團隊全力照顧中，一名已經完成肝臟移植狀況較為穩定，一位仍在使用葉克膜。專案通報皆在26日結束。