本周五收案截止…寶林茶室上周再添個案 重症病患使用強心劑
寶林茶室食品中毒案延燒一個月未了，疾管署發言人曾淑慧表示，上周新增一例通報，但檢測為米酵菌酸（新譯邦克列酸）陰性；目前累積35例，包含2例死亡、4名ICU住院中。
疾管署的寶林信義專案通報條件為，上月19日至26日間有去過寶林茶室且有症狀者，並且3月28日前出現症狀者。目前一共有35例通報，累積33位檢驗邦克列酸陽性，其中包含2名死亡、4名加護病房。最新通報個案為33歲女性，3月22日曾食用炒粿條，出現水樣便、腹痛、全身倦怠等症狀，目前已經返家休養。
曾淑慧表示，該個案24日出現腹瀉症狀，起初沒有很在意，但是最近還有腹痛狀況，才主動向衛生局通報，檢驗邦克列酸為陰性。另外，4名加護病房個案目前醫療團隊全力照顧中，一名已經完成肝臟移植狀況較為穩定，一位仍在使用葉克膜。專案通報皆在26日結束。
台北市衛生局長陳彥元指出，已經完成肝臟移植的個案，肝功能已經在恢復運作，但還需要在ICU觀察一段時間。另外三位或多或少因為敗血性休克等症狀，有使用強心劑，包含一位感染較為嚴重。衛福部次長王必勝則指出，怕會影響家屬心情，若是病情有進一步變化才會再向外界說明。
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