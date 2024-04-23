快訊

爆料開刀房護理師長期偷拍還搓揉病患 他具名檢舉先遭法辦

稱魔法對抗魔法...竹科工程師寫搶票機器人「5秒搶1張」 遭逮下場曝光

腸病毒就診數創十年新高 醫憂「1族群」缺保護力：未來恐大流行

本周五收案截止…寶林茶室上周再添個案 重症病患使用強心劑

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導

寶林茶室食品中毒案延燒一個月未了，疾管署發言人曾淑慧表示，上周新增一例通報，但檢測為米酵菌酸（新譯邦克列酸）陰性；目前累積35例，包含2例死亡、4名ICU住院中。聯合報系資料照
寶林茶室食品中毒案延燒一個月未了，疾管署發言人曾淑慧表示，上周新增一例通報，但檢測為米酵菌酸（新譯邦克列酸）陰性；目前累積35例，包含2例死亡、4名ICU住院中。聯合報系資料照

寶林茶室食品中毒案延燒一個月未了，疾管署發言人曾淑慧表示，上周新增一例通報，但檢測為米酵菌酸（新譯邦克列酸）陰性；目前累積35例，包含2例死亡、4名ICU住院中。

疾管署的寶林信義專案通報條件為，上月19日至26日間有去過寶林茶室且有症狀者，並且3月28日前出現症狀者。目前一共有35例通報，累積33位檢驗邦克列酸陽性，其中包含2名死亡、4名加護病房。最新通報個案為33歲女性，3月22日曾食用炒粿條，出現水樣便、腹痛、全身倦怠等症狀，目前已經返家休養。

曾淑慧表示，該個案24日出現腹瀉症狀，起初沒有很在意，但是最近還有腹痛狀況，才主動向衛生局通報，檢驗邦克列酸為陰性。另外，4名加護病房個案目前醫療團隊全力照顧中，一名已經完成肝臟移植狀況較為穩定，一位仍在使用葉克膜。專案通報皆在26日結束。

台北市衛生局長陳彥元指出，已經完成肝臟移植的個案，肝功能已經在恢復運作，但還需要在ICU觀察一段時間。另外三位或多或少因為敗血性休克等症狀，有使用強心劑，包含一位感染較為嚴重。衛福部次長王必勝則指出，怕會影響家屬心情，若是病情有進一步變化才會再向外界說明。

寶林茶室食品中毒個案列表。圖／疾管署提供
寶林茶室食品中毒個案列表。圖／疾管署提供
寶林茶室食品中毒個案列表。圖／疾管署提供
寶林茶室食品中毒個案列表。圖／疾管署提供
寶林茶室食品中毒個案列表。圖／疾管署提供
寶林茶室食品中毒個案列表。圖／疾管署提供
寶林茶室食品中毒個案統計。圖／疾管署提供
寶林茶室食品中毒個案統計。圖／疾管署提供

寶林茶室 米酵菌酸 葉克膜 衛生局 邦克列酸

延伸閱讀

高雄市精神病通報數逐年增加 心衛中心個管師業務龐大

腸病毒就診數創十年新高 醫憂「1族群」缺保護力：未來恐大流行

兒童新樂園美食街食安頻出包 議員憂寶林茶室案重演

北市警察局長稱寶林茶室案有「有重大發現」 蔣萬安：靜待檢調偵辦結果

相關新聞

評論徐巧芯全身名牌 苗博雅遭恐嚇：在家被炸死、每天跟拍

台北市議員苗博雅日前開直播評批國民黨立委徐巧芯全身名牌，引發一連串風波，她今天在臉書Po文說，自己被徐巧芯粉絲寄信恐嚇「...

本周五收案截止…寶林茶室上周再添個案 重症病患使用強心劑

寶林茶室食品中毒案延燒一個月未了，疾管署發言人曾淑慧表示，上周新增一例通報，但檢測為米酵菌酸（新譯邦克列酸）陰性；目前累...

死刑是否違憲言詞辯論 蔣萬安：目前沒有廢除死刑條件

憲法法庭今天就死刑是否違憲行言詞辯論。台北市長蔣萬安今天視察防汛演練受訪，被問及憲法法庭今言詞辯論死刑是否違憲看法，蔣萬...

憲法法庭死刑今辯論 侯友宜五字表「堅定立場」

憲法法庭今上午進行全台37個死囚的死刑合憲性言詞辯論，這次辯論台灣未來是否會走向廢除死刑，引發社會矚目。新北市長侯友宜今...

以協助匯兌為由 5人意圖強盜越籍男子40萬元分判重刑

基隆市李男等人得知越南籍阮姓男子，想將40萬元新台幣匯到越南，與郭男謀議強盜這筆錢。李約阮到基隆一家造船廠洽談時，郭男邀...

破萬元腳踏車頻被盜！22人受害「多是學生」 警上網釣魚逮人

周姓男子有毒品前科，缺錢開始偷竊，鎖定雙北動輒破萬塊的公路車，破壞鎖頭後騎車離去，再將車拍照上傳臉書當二手品販賣，以50...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。