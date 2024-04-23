聽新聞
test
0:00 / 0:00

南投毒蟲網購改造槍遭逮搜出安毒 更有罕見「馬刀」

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導

南投陳姓男子（32歲）網購改造槍枝零件，遭台中大雅警方網路巡邏發現，昨下午在南投市民族路逮捕陳嫌，在其車上、家中共搜出2把空氣槍、5枚改造子彈，及7.58克安非他命，毒品吸食器等，更有罕見「馬刀」，遭依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例，移送南投地檢署偵辦。

陳男在南投從事殯葬業，曾有恐嚇取財前科，日前上網購買空氣槍零件等，擁槍自重，台中大雅警分局偵查隊時發現，偵查數月蒐證，並成立專案小組，鎖定陳男，並向南投法院申請搜索票，於昨天下午2時40分，於南投市民族路攔查陳男車輛，將其逮捕。

警方在搜索時，驚現陳男非但購買改造槍枝零件，更在車上發現馬刀一把、4.03克安非他命、玻璃球吸食器；之後轉艘陳嫌在民間鄉萬丹村住處，更搜出2把空氣槍、5顆改造子彈，及3.55克安非他命，遭中警依違反槍砲彈藥刀械管制條例案、毒品危害防制條例，移送南投地檢署偵辦。

大雅警分局表示，掃黑、肅槍、緝毒、打詐等是警方執法重點，請民眾勇於提供情資，警方強力打擊犯罪、維護治安工作責無旁貸。另也呼籲民眾，切勿心存僥倖、以身試法。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

南投陳姓男子（32歲）網購改造槍枝零件，遭台中大雅警方網路巡邏發現，遭逮時，車上、家中共搜出2把空氣槍、5枚改造子彈，及7.58克安非他命，更有罕見「馬刀」，遭依法送辦。圖／民眾提供
南投陳姓男子（32歲）網購改造槍枝零件，遭台中大雅警方網路巡邏發現，遭逮時，車上、家中共搜出2把空氣槍、5枚改造子彈，及7.58克安非他命，更有罕見「馬刀」，遭依法送辦。圖／民眾提供

南投 槍砲彈藥 毒品

延伸閱讀

合歡山莊停車場動線不良 遊客怨逆向排隊等入場

南投獲贈2交通車、1復康巴士 助弱勢兒少與長輩

壽豐連7震規模3.2到5.5 最大震度花蓮、南投4級

原鄉風情享賞螢樂 南投信義鄉「潭南螢火蟲季」正式開幕

相關新聞

樹林女頸遭美工刀劃傷 送醫搶救原因待釐清

新北市樹林區一名女子今天傍晚5時許，在學勤路住處社區內遭美工刀劃傷頸部，新北市消防局獲報出動人車趕抵協助送醫急救，所幸沒...

本周五收案截止…寶林茶室上周再添個案 重症病患使用強心劑

寶林茶室食品中毒案延燒一個月未了，疾管署發言人曾淑慧表示，上周新增一例通報，但檢測為米酵菌酸（新譯邦克列酸）陰性；目前累...

評論徐巧芯全身名牌 苗博雅遭恐嚇：在家被炸死、每天跟拍

台北市議員苗博雅日前開直播評批國民黨立委徐巧芯全身名牌，引發一連串風波，她今天在臉書Po文說，自己被徐巧芯粉絲寄信恐嚇「...

南投毒蟲網購改造槍遭逮搜出安毒 更有罕見「馬刀」

南投陳姓男子（32歲）網購改造槍枝零件，遭台中大雅警方網路巡邏發現，昨下午在南投市民族路逮捕陳嫌，在其車上、家中共搜出2...

東非狒狒槍擊案今偵結1人被起訴 桃園農業局說話了

六福村動物園東非狒狒今年3月脫逃跑到桃園，經市府追捕，最終被林姓獵人開槍打中，農業局盧姓專員還在現場擺拍，結果狒狒失血過...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。