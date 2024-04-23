聽新聞
test
0:00 / 0:00
南投毒蟲網購改造槍遭逮搜出安毒 更有罕見「馬刀」
南投陳姓男子（32歲）網購改造槍枝零件，遭台中大雅警方網路巡邏發現，昨下午在南投市民族路逮捕陳嫌，在其車上、家中共搜出2把空氣槍、5枚改造子彈，及7.58克安非他命，毒品吸食器等，更有罕見「馬刀」，遭依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例，移送南投地檢署偵辦。
陳男在南投從事殯葬業，曾有恐嚇取財前科，日前上網購買空氣槍零件等，擁槍自重，台中大雅警分局偵查隊時發現，偵查數月蒐證，並成立專案小組，鎖定陳男，並向南投法院申請搜索票，於昨天下午2時40分，於南投市民族路攔查陳男車輛，將其逮捕。
警方在搜索時，驚現陳男非但購買改造槍枝零件，更在車上發現馬刀一把、4.03克安非他命、玻璃球吸食器；之後轉艘陳嫌在民間鄉萬丹村住處，更搜出2把空氣槍、5顆改造子彈，及3.55克安非他命，遭中警依違反槍砲彈藥刀械管制條例案、毒品危害防制條例，移送南投地檢署偵辦。
大雅警分局表示，掃黑、肅槍、緝毒、打詐等是警方執法重點，請民眾勇於提供情資，警方強力打擊犯罪、維護治安工作責無旁貸。另也呼籲民眾，切勿心存僥倖、以身試法。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言