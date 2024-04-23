南投毒蟲網購改造槍遭逮搜出安毒 更有罕見「馬刀」

南投陳姓男子（32歲）網購改造槍枝零件，遭台中大雅警方網路巡邏發現，昨下午在南投市民族路逮捕陳嫌，在其車上、家中共搜出2把空氣槍、5枚改造子彈，及7.58克安非他命，毒品吸食器等，更有罕見「馬刀」，遭依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例，移送南投地檢署偵辦。

陳男在南投從事殯葬業，曾有恐嚇取財前科，日前上網購買空氣槍零件等，擁槍自重，台中大雅警分局偵查隊時發現，偵查數月蒐證，並成立專案小組，鎖定陳男，並向南投法院申請搜索票，於昨天下午2時40分，於南投市民族路攔查陳男車輛，將其逮捕。

警方在搜索時，驚現陳男非但購買改造槍枝零件，更在車上發現馬刀一把、4.03克安非他命、玻璃球吸食器；之後轉艘陳嫌在民間鄉萬丹村住處，更搜出2把空氣槍、5顆改造子彈，及3.55克安非他命，遭中警依違反槍砲彈藥刀械管制條例案、毒品危害防制條例，移送南投地檢署偵辦。

大雅警分局表示，掃黑、肅槍、緝毒、打詐等是警方執法重點，請民眾勇於提供情資，警方強力打擊犯罪、維護治安工作責無旁貸。另也呼籲民眾，切勿心存僥倖、以身試法。