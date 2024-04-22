以協助匯兌為由 5人意圖強盜越籍男子40萬元分判重刑

基隆市李男等人得知越南籍阮姓男子，想將40萬元新台幣匯到越南，與郭男謀議強盜這筆錢。李約阮到基隆一家造船廠洽談時，郭男邀請多名同夥持槍、械搶錢。基隆地方法院審理後，依結夥3人以上攜帶兇器強盜未遂罪，分判5名男子4年2月到5年徒刑。全案可上訴。

判決指出，阮男去年2月初想將新台幣匯回越南，與李姓男子在北市一家宮廟內兩度商討匯兌事宜，未能談妥。李男與郭男謀議以匯兌為由，誘使阮男攜帶現金碰面，再持兇器強取新台幣40萬元之。

李男約阮南去年2月22日下午在基隆一家船舶修造廠匯兌，郭則以協助處理債務為由，召集蔡男、吳、王男、邱男和另一名身分不詳男子，分別攜帶空氣槍、長槍、鋁棒、木棍等前往造船廠。阮男則是開車載竇姓友人抵達造船廠，與陳姓友人會合，要與對方談匯兌方式。

李男先行下車，阮在車內將裝有40萬現金的背包打開給李查看，再交給竇男保管，置放在副駕駛座前方踏板上，阮下車與李洽談匯兌。

李男見無法誘使阮先交出欲匯兌的40萬元，蔡、王、邱和吳男趁竇男將背包背在身上，並下車要抽煙時，由蔡雙手分持西瓜刀及空氣槍，邱持鋁棒朝竇男跑去，竇男為避免遭受攻擊及財物受損，奮力往海邊方向躲避，蔡、邱持兇器追逐。

李男也跟著追逐竇男，郭男和身分不詳男子則頭戴黑色頭套，分持外觀酷似真槍的長槍及空氣槍，吳男手持木棒也朝竇男追去。阮男自路邊拾取木棒欲抵抗，王男倒車衝撞阮男。過程中蔡男持空氣槍朝竇男射擊。竇男後來背著背包跳入海中，保住現金。

警方獲報到場蒐證，查出李男等人涉案並查扣涉案槍械，全案送辦，基隆地檢署檢察官偵查後提起公訴。

法院審理時，李男等人坦承眾人到造船廠，是要幫李男處理債務問題，但矢口否認加重強盜未遂、妨害秩序犯行。

法官當庭勘驗相關監視器畫面，並依相關供述、證述內容，認定蔡、吳、王和邱男，在造船廠聽聞李男欲強取阮男財物後，或徒手、或駕車，或持兇器對阮、竇施以強暴、脅迫行為，與李、郭形成結夥3人以上攜帶兇器強盜犯意聯絡，依法判刑。