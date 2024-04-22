破萬元腳踏車頻被盜！22人受害「多是學生」 警上網釣魚逮人

周姓男子有毒品前科，缺錢開始偷竊，鎖定雙北動輒破萬塊的公路車，破壞鎖頭後騎車離去，再將車拍照上傳臉書當二手品販賣，以5000元不等金額售出，粗估不法獲利破10萬元。北市警方獲報，鎖定周男身分，充當買家將他引誘出來當場逮捕，警詢後依竊盜等罪送辦。

北市刑大近期接連獲報，多人的腳踏車被偷，共有22名被害人，大部分都是學生，範圍包括北市大同、大安、信義、士林，新北三重、板橋、三峽，經調閱監視器畫面，研判是同一人周男（39歲）所為，他手法是先騎自己的腳踏車在路上隨機鎖定，看到值錢的公路車，立刻持油壓剪及板手等工具破壞鎖頭，接著把自己的腳踏車隨手丟棄，以車換車方式偷走。

周男偷完後會把單車拍照上網變賣，標售5000元至上萬元不等，至少10多輛腳踏車都被他面交賣給不知情民眾，警方鎖定他帳號，上網佯裝買家將周男釣魚出來，見他現身立刻逮捕，現場查獲遭竊單車一輛以及毒品安非他命1包（0.58公克），警詢後依竊盜、毒品罪移送法辦。

警方發還失竊單車過程中，有一名高中生失主見到失竊許久的愛車，非常開心，他說他短期內連續2部公路車被偷，已造成平時通勤有很大的不便，且很怕再購新車會對家庭經濟造成額外的負擔，對警方協助找回車輛感謝不已。

北市刑大指出，為避免單車遭不法之徒覬覦，請使用防剪斷大鎖或單車警報鎖，以降低歹徒犯罪動機、增加犯案難度；另新購單車自行標記、單車紋身，拍照存證並保存購車證明，以利追查；同時呼籲民眾切勿購買來源不明或價格顯然不相當之腳踏車，杜絕銷贓管道。

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