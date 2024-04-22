快訊

返鄉遇地震、土石流…火車急躲隧道 受困乘客嘆：花蓮人回家真難

全台有感連10震！氣象署：全是花蓮強震餘震 釋放在「地震空白區」

詐騙猖獗 我駐星代表童振源也中招：遭金融詐騙

聽新聞
test
0:00 / 0:00

破萬元腳踏車頻被盜！22人受害「多是學生」 警上網釣魚逮人

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

周姓男子有毒品前科，缺錢開始偷竊，鎖定雙北動輒破萬塊的公路車，破壞鎖頭後騎車離去，再將車拍照上傳臉書當二手品販賣，以5000元不等金額售出，粗估不法獲利破10萬元。北市警方獲報，鎖定周男身分，充當買家將他引誘出來當場逮捕，警詢後依竊盜等罪送辦。

北市刑大近期接連獲報，多人的腳踏車被偷，共有22名被害人，大部分都是學生，範圍包括北市大同、大安、信義、士林，新北三重、板橋、三峽，經調閱監視器畫面，研判是同一人周男（39歲）所為，他手法是先騎自己的腳踏車在路上隨機鎖定，看到值錢的公路車，立刻持油壓剪及板手等工具破壞鎖頭，接著把自己的腳踏車隨手丟棄，以車換車方式偷走。

周男偷完後會把單車拍照上網變賣，標售5000元至上萬元不等，至少10多輛腳踏車都被他面交賣給不知情民眾，警方鎖定他帳號，上網佯裝買家將周男釣魚出來，見他現身立刻逮捕，現場查獲遭竊單車一輛以及毒品安非他命1包（0.58公克），警詢後依竊盜、毒品罪移送法辦。

警方發還失竊單車過程中，有一名高中生失主見到失竊許久的愛車，非常開心，他說他短期內連續2部公路車被偷，已造成平時通勤有很大的不便，且很怕再購新車會對家庭經濟造成額外的負擔，對警方協助找回車輛感謝不已。

北市刑大指出，為避免單車遭不法之徒覬覦，請使用防剪斷大鎖或單車警報鎖，以降低歹徒犯罪動機、增加犯案難度；另新購單車自行標記、單車紋身，拍照存證並保存購車證明，以利追查；同時呼籲民眾切勿購買來源不明或價格顯然不相當之腳踏車，杜絕銷贓管道。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

警方鎖定周男帳號，上網佯裝買家將他釣魚出來，見他現身立刻逮捕。圖為周男上網拍賣的贓車照片。記者翁至成／翻攝
警方鎖定周男帳號，上網佯裝買家將他釣魚出來，見他現身立刻逮捕。圖為周男上網拍賣的贓車照片。記者翁至成／翻攝
警方鎖定周男帳號，上網佯裝買家將他釣魚出來，見他現身立刻逮捕，現場查獲遭竊單車一輛以及毒品安非他命1包（0.58公克），警詢後依竊盜、毒品罪移送法辦。圖為周男上網拍賣的贓車照片。記者翁至成／翻攝
警方鎖定周男帳號，上網佯裝買家將他釣魚出來，見他現身立刻逮捕，現場查獲遭竊單車一輛以及毒品安非他命1包（0.58公克），警詢後依竊盜、毒品罪移送法辦。圖為周男上網拍賣的贓車照片。記者翁至成／翻攝
警方鎖定周男帳號，上網佯裝買家將他釣魚出來，見他現身立刻逮捕。圖為周男上網拍賣的贓車照片。記者翁至成／翻攝
警方鎖定周男帳號，上網佯裝買家將他釣魚出來，見他現身立刻逮捕。圖為周男上網拍賣的贓車照片。記者翁至成／翻攝

北市 單車 竊盜 腳踏車

延伸閱讀

竊取高價單車賤賣！男持油壓剪破壞鎖頭盜車 難逃北市警法網

影／把台中公園圍籬當極限運動場？警勸離日美單車玩家

屏東凌雲國小將走入歷史 最後一屆畢業生挑戰單車百里

砂石車路口轉彎猛撞腳踏車 新北男騎士遭輾送醫命危

相關新聞

破萬元腳踏車頻被盜！22人受害「多是學生」 警上網釣魚逮人

周姓男子有毒品前科，缺錢開始偷竊，鎖定雙北動輒破萬塊的公路車，破壞鎖頭後騎車離去，再將車拍照上傳臉書當二手品販賣，以50...

擁槍男見霹靂小組攻堅逃頂樓水塔 冰箱抄出槍彈、海洛因

50歲周姓男子擁槍自重，為了躲避警方查緝，還在新北市林口區租屋入口裝設監視器，桃園警方查知後擬定策略，昨會同保安警察大隊...

影／禿頭毒蟲搶三峽超商得手7張千元鈔 大夜女店員奮勇奪回3張

新北市三峽區某超商今天凌晨遭打劫搶走7張千元鈔，大夜班女店員奮勇從搶匪手中奪回3張，被恐嚇「再靠近就殺死妳！」警方衝到板...

強力取締毒駕 彰化警方一夜查獲兩起逮獲4人

去年元月間，彰化警察分局快官派出所警員高偉倫結束務務騎機車返回租處，遭吳姓毒駕男撞死，彰化警方即特別稽查毒駕案件，本月2...

高雄轎車踩油門又煞停警攔查 車藏60包毒品他嚇出冷汗

湯姓男子前晚7時許駕車行經高雄市鳳山區海洋二路，車子行進中卻不斷踩油門又煞車，後方巡邏警網撞見攔查，發現車中飄異味，湯下...

影／菜籃族組頭用手寫單收注...定期「焚毀」年賭金2億元

新北市王姓男子等人是地下簽注集團，以台指期、今彩539為下注標的，向賭客收注，一年收注賭金達2億餘元，刑事局中打獲報後，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。