嘉市虛擬幣假交易真強盜 被害人傷重不治收押3人

嘉義市湖子內重劃區日前發生一起虛擬貨幣強盜案，遭搶數百萬元，被害人陳姓男子昨天傷重不治，演變成殺人案；檢方陸續聲押3嫌獲准，還有1人在逃，警方積極追緝中。

檢警調查，25歲陳男於10日凌晨帶著新台幣數百萬元現金，與樓姓男子等人相約在嘉義市湖子內重劃區交易虛擬貨幣，不過，雙方見面時，樓男等人卻對陳男臉部噴辣椒水，且還動手圍毆陳男，並搶走陳男身上現金。

樓男等人搶走現金準備駕車逃逸時，陳男不甘鉅款被搶，趴在車上阻擋犯嫌逃逸，最後在湖美三路與健康九路口被疾駛右轉的汽車甩到馬路上受重傷；消防局據報，救護車先就近送醫急救，因陳男昏迷指數只有5，後來被轉送嘉義長庚醫院急救，持續至昨天，因病情惡化，宣告不治。

嘉義市警察局第一分局據報組專案小組偵辦，陸續逮捕樓姓男子、邱姓男子、羅姓男子、吳姓女子及紀姓男子到案，檢方複訊後，除了吳女請回外，其他4人皆向嘉義地方法院聲請羈押。

嘉義地方法院表示，樓男供述內容與其他共犯差異甚大，且樓男在強盜殺人案中角色應屬重要；樓男從事臨時工，工作羈絆力度不足，認有逃亡之虞，另外，還有共犯在逃，也有串證之虞，因此裁定樓男羈押禁見。

嘉義地院指出，邱男於警訊、偵查中，對於案發內容已為詳實陳述，並對案件分工情節及共犯商議情節也陳述甚詳，雖尚有共犯在逃，應無串證之虞，但有羈押必要，應予羈押，惟無禁接見通信必要。

嘉義地院表示，紀男否認犯行，但經證人指訴明確，再依紀男購入犯案車牌及收取40萬元過程，時間緊密，車牌恰好又為案件犯罪所用工具等，加上尚有共犯未到案，有串證之虞，裁定羈押禁見。

嘉義地院指出，羅男是借用樓男等人辣椒水，且羅男未被告知犯案計畫內容，加上，羅男於強盜案發生後到場，難以認為羅男涉及強盜案，與法定羈押要件均有不符，予以請回。