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擁槍男見霹靂小組攻堅逃頂樓水塔 冰箱抄出槍彈、海洛因

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

50歲周姓男子擁槍自重，為了躲避警方查緝，還在新北市林口區租屋入口裝設監視器，桃園警方查知後擬定策略，昨會同保安警察大隊霹靂小組，荷槍實彈布下天羅地網，持搜索票破門攻堅，周男發現被包圍後逃到頂樓水塔躲藏，但仍被警方逮獲，並在租屋處冰箱內起出槍彈和毒品，訊後送辦。

桃園警分局執行雷霆除暴專案，查知50歲周姓男子平時擁槍自重，並在租屋1樓入口處裝設監視器，以規避警方查緝，專案小組昨持新北地院搜索票，與保安大隊霹靂小組，荷長短槍著防彈背心前往周男位於新北市林口區租屋處攻堅查緝。

為預防周男抗拒或逃逸，警方事前先行觀察附近地形，擬定警力部署方案，在租屋處周邊布下天羅地網，警方立即破門攻堅，周男透過監視器發現周邊區域已遭員警包圍，立即奔逃到頂樓水塔旁躲藏，仍遭員警壓制逮捕，員警帶同周男在租屋處內冰箱起獲改造槍枝1把、子彈9顆及第一級毒品海洛因等贓證物，全案依法移送偵辦。

※ 提醒您：戒毒專線0800770885

50歲周姓男子擁槍自重，見警上門逃到頂樓水塔躲藏，仍被警方發現全案依法送辦。記者周嘉茹／翻攝
50歲周姓男子擁槍自重，見警上門逃到頂樓水塔躲藏，仍被警方發現全案依法送辦。記者周嘉茹／翻攝
50歲周姓男子擁槍自重，桃園警方昨會同保安警察大隊霹靂小組，荷槍實彈布下天羅地網，持搜索票破門攻堅。記者周嘉茹／翻攝
50歲周姓男子擁槍自重，桃園警方昨會同保安警察大隊霹靂小組，荷槍實彈布下天羅地網，持搜索票破門攻堅。記者周嘉茹／翻攝
50歲周姓男子擁槍自重，見警上門逃到頂樓水塔躲藏，仍被警方發現全案依法送辦。記者周嘉茹／翻攝
50歲周姓男子擁槍自重，見警上門逃到頂樓水塔躲藏，仍被警方發現全案依法送辦。記者周嘉茹／翻攝

攻堅 監視器

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