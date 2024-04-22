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影／禿頭毒蟲搶三峽超商得手7張千元鈔 大夜女店員奮勇奪回3張

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市三峽區某超商今天凌晨遭打劫搶走7張千元鈔，大夜班女店員奮勇從搶匪手中奪回3張，被恐嚇「再靠近就殺死妳！」警方衝到板橋華江橋上逮捕嫌犯，差點被溜到北市萬華，只花28分鐘再追回另4張鈔票。

據了解，48歲李姓男子有多次毒品前科，今天凌晨2時許從桃園住處騎機車到新北市三峽區弘園街某超商，拿了4瓶飲料跟1張百元鈔到櫃台結帳，趁47歲女店員打開收銀機，猛然伸長手抓了一把千元鈔，奪門而去。

女店員馬上追出去，從準備騎機車開溜的搶匪手上搶回3千元，拉扯間弄傷手指，被恐嚇「再靠近就殺死妳！」她只好鬆手後退，記下搶匪車號與禿頭、戴黑色口罩等特徵，馬上報警。

三峽派出所所長謝英山隨即率員發動攔截圍捕，一路追到板橋衝上華江橋，在橋上逮捕準備去買毒品的嫌犯，稍後從李嫌的包包找出剛搶來的現金4千元歸還超商，警詢後依強盜罪嫌移送新北地檢署。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

新北市三峽區某超商今天凌晨遭打劫搶走7張千元鈔，大夜班女店員奮勇從搶匪手中奪回3張，被恐嚇「再靠近就殺死妳！」警方追到板橋華江橋上逮捕嫌犯，差點被溜到北市萬華，花28分鐘追回另4張鈔票。記者林昭彰／翻攝
新北市三峽區某超商今天凌晨遭打劫搶走7張千元鈔，大夜班女店員奮勇從搶匪手中奪回3張，被恐嚇「再靠近就殺死妳！」警方追到板橋華江橋上逮捕嫌犯，差點被溜到北市萬華，花28分鐘追回另4張鈔票。記者林昭彰／翻攝
新北市三峽區某超商今天凌晨遭打劫搶走7張千元鈔，大夜班女店員奮勇從搶匪手中奪回3張，被恐嚇「再靠近就殺死妳！」警方追到板橋華江橋上逮捕嫌犯，差點被溜到北市萬華，只花28分鐘追回另4張鈔票。記者林昭彰／翻攝
新北市三峽區某超商今天凌晨遭打劫搶走7張千元鈔，大夜班女店員奮勇從搶匪手中奪回3張，被恐嚇「再靠近就殺死妳！」警方追到板橋華江橋上逮捕嫌犯，差點被溜到北市萬華，只花28分鐘追回另4張鈔票。記者林昭彰／翻攝
新北市三峽區某超商今天凌晨遭打劫搶走7張千元鈔，大夜班女店員奮勇從搶匪手中奪回3張，被恐嚇「再靠近就殺死妳！」警方追到板橋華江橋上逮捕嫌犯，差點被溜到北市萬華，只花28分鐘追回另4張鈔票。記者林昭彰／翻攝
新北市三峽區某超商今天凌晨遭打劫搶走7張千元鈔，大夜班女店員奮勇從搶匪手中奪回3張，被恐嚇「再靠近就殺死妳！」警方追到板橋華江橋上逮捕嫌犯，差點被溜到北市萬華，只花28分鐘追回另4張鈔票。記者林昭彰／翻攝

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