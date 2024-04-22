強力取締毒駕 彰化警方一夜查獲兩起逮獲4人

彰化警分局警網本月20日深夜飛車追逐一輛BMW轎車，分別逮獲車上3名男子，並在車內起出50包毒品咖啡包。圖／彰化警分局提供

去年元月間，彰化警察分局快官派出所警員高偉倫結束務務騎機車返回租處，遭吳姓毒駕男撞死，彰化警方即特別稽查毒駕案件，本月20日晚間，先在彰化市區飛車追捕攔下持有毒品的3名男子，當晚另查獲名駕車的持毒男子，偵詢後，均依違反毒品危害防制條例移送法辦。

警方指出，本月20日晚間10時57分許，彰化警分局中正派出所警員徐銘宏、林士涵駕巡邏車巡邏時，注意到一輛BMW轎車左後方有損壞情況，員警即趨前詢問，沒想到這輛車卻加速逃離，警車隨即展開追逐，歷時6分鐘，追了2公里多，最後在彰化縣和美鎮糖友一街附近將車輛攔下，但車上3名男子都棄車逃跑。

彰化分局立即通報110勤務指揮中心，指揮和美警分局中寮派出所協助圍捕，一名員警徒步在附近商家發現躲藏暗處的其中1人，並成功將逃逸另2名男子全部找出，分別為楊、謝、盧姓男子，依涉嫌吸食及持有毒品駕車帶回調查，並在他們共乘的汽車內，搜出藏有的50包毒品咖啡包。

幾乎在同一時間，同日深夜11時許，彰化警分局交通分隊長李孝禹、趙士宏等二人，也在彰化市金馬路三段盤查可疑車輛，楊姓嫌疑人涉嫌持有k他命駕車及無故持有鎮暴槍，也被查扣相關證物，依違反毒品危害防制條例移送法辦。

彰化警分局表示，2023年元月間，彰化分局快官派出所警員高偉倫結束勤務騎機車返回租屋處，在路口停等紅燈，遭毒駕的37歲吳姓男子撞死，吳被起訴後，成為彰化縣首件國民法官案件，彰化地方法院去年11月判吳男8年6月徒刑。