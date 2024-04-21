高雄9月大嬰兒遭母男友虐到重傷 他案發後想逃到金三角

王姓男子不滿沈姓女友要與陳姓前夫復合，對沈女與陳男所生的寶寶施虐，造成9月大嬰兒腦膜下腔出血，經急救才撿回一命，事後王男遭法院裁定羈押，並由雄檢起訴，移審後續押，王男主張自己沒逃亡意圖，聲請具保停押，但法院發現去年案發後，他企圖前往東南亞「金三角」工作，駁回他交保聲請。

檢警調查，去年6月24日至27日間，王男不滿沈女有意跟陳姓前夫復合，趁照顧沈女孩資機會，多次毆擊、頭槌、扯髮、倒吊、劇烈搖晃，嬰兒一度昏厥送醫，急救後發現腦膜下腔出血、全身多處挫傷，開刀後才倖免於死。

院方依兒虐案件通報，雖孩子撿回一命，但王男粗殘手法，仍造成孩子右側肢體無力、左側眼瞼下垂、左側大腦腦波異常，有右側肢體偏癱、癲癇等後遺症。

檢警獲報後，拘提王男到案，並聲請羈押獲准，去年11月底，雄檢偵結，依重傷害罪嫌起訴王男，移審法院後，由院方裁定續押3個月，今年3月再裁定延押2個月。

王男遭押近半年，近日他主張相關事證都已由檢方查扣，雖然他案發前有申請護照，但早無出國想法，自己無逃亡、串證意圖，委請律師向法院聲請具保停押。

法官認為，王男去年7月事發後，曾傳訊息給母親，稱自己要出國工作，已請旅行社代辦護照，且自承公司老闆詢問其可否至東南亞「金三角」工作，回推案發時間，王早在6月底就被列為犯嫌，早知被警方鎖定，卻意圖至東南亞工作，足證他具逃亡可能。

另外，案發後，王男曾刪光與沈女的對話紀錄，存有滅證行為，且當時羈押庭召開時，王因傳喚未到，經警拘提才到庭，審酌趨吉避凶、不甘受罰的基本人性，王仍具有逃亡、滅證可能，具羈押必要性。