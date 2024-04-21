持毒品辯稱胡椒粉 台南男找炸雞店背書遭打臉

楊男一度佯稱是不明粉末是炸雞店附贈的胡椒粉，想找炸雞店背書，殊不知近期「蘇丹紅」毒辣椒粉食安風波不斷，不僅店家不敢亂提供，粉末與店家的胡椒粉顏色也不同，楊男才坦承持有毒品。記者萬于甄／翻攝 台南一名41歲楊姓男子昨下午駕駛自小客車，違停在永康復國一路機慢車道上購買炸雞，遭員警開單時，被查獲車內竟有疑似毒品粉末，楊男一度佯稱是炸雞店附贈的胡椒粉，想找炸雞店老闆娘背書，卻不知近期「蘇丹紅」毒辣椒粉食安風波不斷，不僅店家不敢亂提供，粉末與胡椒粉顏色也不同，楊男才坦承持有毒品，警方訊後依法送辦。

永康警方指出，永康派出所警員林忠毅及周靖哲昨下午執行巡輪勤務時，發現一輛自小客車違規停放在復國一路炸雞店前慢車道，影響其他車輛通行，員警查出車主楊男正在附近購買炸雞，隨即上前依法開單取締。

在盤查過程中，員警卻發現楊男車內傳出疑似毒品的味道，且車上還有1包夾鏈袋裝有不明粉末；楊男一度供稱夾鏈袋是炸雞店提供的胡椒粉，更無懼與員警前往炸雞店求證，甚至想拉炸雞店老闆娘背書。

孰料，近期「蘇丹紅」毒辣椒粉、胡椒粉食安風波不斷，店家提供胡椒粉時格外小心，更不敢亂背書，楊男直接遭老闆娘打臉，更直說不認識楊男，且不明粉末與店家提供的胡椒粉顏色也大相逕庭，楊男謊言被戳破後，才坦承持有及施用毒品。

永康警方初步調查，楊男攜帶的不明粉末疑似為二、三級毒品混合物，且其尿液也呈毒品陽性反應，詢後將依涉嫌毒品罪嫌移送法辦。

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