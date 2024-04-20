首次考警大就上榜 大甲警分局偵查佐圓夢分局貼紅榜

中央警察大學113年度警佐班日前放榜，台中市大甲警分局偵查隊偵查佐陳言昕金榜題名，他利用繁忙的勤餘自習，首次參加考試就上榜，預計本月22日到警大受訓，大甲分局在大門口張貼紅榜，祝賀他邁向警察職涯新的里程碑。

大甲偵查隊偵查佐陳言昕從警16年，歷任宜蘭縣警察局少年隊、礁溪分局、宜蘭分局偵查佐，後請調台中市政府警察局，並派任大甲分局偵查佐至今。

他任刑警期間，偵辦多起販毒集團、製毒工廠和槍砲案，績效卓著，他在繁忙勤務之餘，仍不忘提醒自己隨時進修、充實自我，今年首次應試警佐班考試就金榜題名。