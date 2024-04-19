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占用3車道！國1南九如段「4大車撞一團」紫爆回堵5公里 1司機受傷送醫

台中司機拿海洛因給女友 她吸完一覺不醒死在床上

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中張姓司機有多項毒品前科，還拿海洛因給田姓女友施用，田卻連同毒品、安眠藥物一起吃，睡夢中因多重器官衰竭死亡，後經友人回家才驚覺她一覺不醒，檢方解剖遺體驗出毒品成分，簽分追查發現毒品來自張男，法院審理後依轉讓第一級毒品罪判他8月，可上訴。

檢警調查，張男（51歲）2023年3月8日在住處轉讓第一級毒品海洛因給田姓女友，田女吸毒後又服用多重鎮靜安眠藥物，隨後在房間內休息，未料竟然一覺不醒，後來還是張的友人發現，緊急報案後將田女送醫仍不治。

檢方相驗時認為有異狀，解剖採檢發現田女血液中有嗎啡、可待因成分，認定田生前曾施用鴉片類毒品、鎮靜安眠藥物，最終才釀多重器官衰竭死亡，並簽分偵辦。

檢方訊時，張男坦承有拿海洛因給田女，坦承轉讓行為，友人也證稱當天回家見田女躺在床上許久，但叫她都沒有動靜，後來才驚覺已經失去呼心心跳趕緊報案，警方也在屋內發現針筒、殘渣袋等物。

台中地院審酌，張男無視毒品對於人體健康戕害、國家杜絕毒品禁令，將海洛因給他人施用，考量張犯後坦承，轉讓對象僅田女1人，入監前為聯結車司機，月收7、8萬元，依轉讓第一級毒品罪，判他8月徒刑。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

台中司法大厦。記者曾健祐／攝影
台中司法大厦。記者曾健祐／攝影

吸毒 女友 毒品

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