南投警察遭獵槍射殺 表哥、友人知情竟做偽證結果慘了

南投縣國姓鄉謝姓員警今年2月入山打獵，卻遭槍擊死亡。同行的范姓表哥和2詹姓友人卻卻謊稱不知謝為何遭槍擊。檢方偵訊後，確認是詹男將獵槍上膛，爬山坡時跌倒擊發，誤殺走在前方的謝姓員警，今天依過失致死罪嫌將詹起訴，范姓表哥和另名詹姓男子偽證罪提起公訴。

謝姓員警任職於埔里警分局長壽派出所，因健康請長假在家休養，2月18日晚間，與范姓表哥及2名詹姓友人至國姓鄉乾溝村與大旗村猴洞坑交界的山區狩獵，卻遭槍擊死亡。

范男向警方表示，因深夜一片漆黑，他和謝男依靠頭燈照路，疑因頭燈燈光疑遭認成是動物的眼睛，謝男遭其他獵人開槍射擊。

檢警調閱監視器，發現范男和2名詹男共乘謝的小貨車前往乾溝村狩獵，下車後，謝男和詹男一組，范男和另名詹男一組徒步上山。

走了2公里後攀爬山坡，詹男獵槍上膛雙手持槍攀爬，卻不慎跌倒，導致獵槍擊發，鋼珠射入前方謝姓被左下背部及左後頸部，致謝血胸、左肺塌陷、顱內出血死亡。

案發後，詹男因非原住民身分，又非法持有獵槍，3人串供，謊稱2名詹男提前下山到山溝抓蝦，並未與謝同行，范男則不知道表弟遭何人槍擊，企圖誤導檢警偵辦。