快訊

昔替扁嫂看診…「北榮神經修復權威」遭控勾結廠商 士檢聲押4人

武漢天空驚現詭異「血色天空」 長達1小時嚇壞民眾

聽新聞
test
0:00 / 0:00

南投警察遭獵槍射殺 表哥、友人知情竟做偽證結果慘了

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導

南投縣國姓鄉謝姓員警今年2月入山打獵，卻遭槍擊死亡。同行的范姓表哥和2詹姓友人卻卻謊稱不知謝為何遭槍擊。檢方偵訊後，確認是詹男將獵槍上膛，爬山坡時跌倒擊發，誤殺走在前方的謝姓員警，今天依過失致死罪嫌將詹起訴，范姓表哥和另名詹姓男子偽證罪提起公訴。

謝姓員警任職於埔里警分局長壽派出所，因健康請長假在家休養，2月18日晚間，與范姓表哥及2名詹姓友人至國姓鄉乾溝村與大旗村猴洞坑交界的山區狩獵，卻遭槍擊死亡。

范男向警方表示，因深夜一片漆黑，他和謝男依靠頭燈照路，疑因頭燈燈光疑遭認成是動物的眼睛，謝男遭其他獵人開槍射擊。

檢警調閱監視器，發現范男和2名詹男共乘謝的小貨車前往乾溝村狩獵，下車後，謝男和詹男一組，范男和另名詹男一組徒步上山。

走了2公里後攀爬山坡，詹男獵槍上膛雙手持槍攀爬，卻不慎跌倒，導致獵槍擊發，鋼珠射入前方謝姓被左下背部及左後頸部，致謝血胸、左肺塌陷、顱內出血死亡。

案發後，詹男因非原住民身分，又非法持有獵槍，3人串供，謊稱2名詹男提前下山到山溝抓蝦，並未與謝同行，范男則不知道表弟遭何人槍擊，企圖誤導檢警偵辦。

檢察官勘驗現場後，發現有疑，拘提涉嫌開槍的詹男，並取出藏匿的獵槍，今天偵結，除將詹男依過失致死、違反槍砲彈藥刀械管制條例起訴，范男和另名詹男也涉偽證罪嫌，均提起公訴。

國姓鄉謝姓員警與范姓表哥、詹姓友人上山打獵，詹的獵槍卻擊發導致謝男背部中彈身亡。圖／民眾提供
國姓鄉謝姓員警與范姓表哥、詹姓友人上山打獵，詹的獵槍卻擊發導致謝男背部中彈身亡。圖／民眾提供
國姓鄉謝姓員警與范姓表哥、詹姓友人上山打獵，詹的獵槍卻擊發導致謝男背部中彈身亡。圖／民眾提供
國姓鄉謝姓員警與范姓表哥、詹姓友人上山打獵，詹的獵槍卻擊發導致謝男背部中彈身亡。圖／民眾提供

槍擊

延伸閱讀

手機大響別慌！南投災防演習 明天將發避難訊息

南投爭取國際觀光團客 擬推千元補助、散客優惠

影／桃園情侶爭吵女負氣跳車傷重亡 男友過失致死送辦

沉浸集集、南投、竹山風情 百K自行車系列5月起追風

相關新聞

女警遭警大退學自戕案「南警調查出爐」 派出所正副所長均調職

台南麻豆警分局官田所梁姓女警上月31日晚間舉槍自戕，事發原因指向因就讀警大研究所期間，遭檢舉涉及疑似竊盜案退學，最後以死...

南投警察遭獵槍射殺 表哥、友人知情竟做偽證結果慘了

南投縣國姓鄉謝姓員警今年2月入山打獵，卻遭槍擊死亡。同行的范姓表哥和2詹姓友人卻卻謊稱不知謝為何遭槍擊。檢方偵訊後，確認...

台中勤美誠品險遭人縱火！男子攜10公升汽油亂潑想引燃

台中市西區勤美誠品下午驚傳遭人潑汽油企圖縱火，警方獲報發現王姓男子攜帶2桶共10公升汽油、打火機，等在3樓書店潑灑想引燃...

NCC前委員蕭祈宏淪電信詐騙門神 藍委：打詐不該有空窗期

國家通訊傳播委員會（NCC）前委員蕭祈宏涉違反選轉門條款，離職不到3年就擔任電信公司顧問，任職的電信公司涉詐欺遭檢方起訴...

影／NCC前委員淪二類電信門神 國民黨團要求陳耀祥說明

NCC前委員蕭祈宏遭查違反旋轉門條款，離職未滿3年擔任「二五電訊」電信公司顧問，該公司因涉詐欺遭檢方起訴，蕭祈宏則遭檢方...

大麻查獲量6年來暴增11倍 白領、具海外經驗者施用黑數多

國內去年查獲大麻重量較6年前暴增11倍，與施用人數增幅不成比例，檢警分析暗藏大量施用黑數。行政院長陳建仁今赴刑事局了解查...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。