查緝大麻數量大增 陳建仁籲追查吸食者

行政院長陳建仁17日視察刑警局緝毒成果，提醒政府部門要注意大麻吸食人數黑數。（警政署提供） 「近年來查獲大麻的數量大量增加，吸食人卻缺僅增百人，要追查吸食者的黑數！」行政院長陳建仁17日出席「查緝大麻毒品暨發掘施用黑數」記者會時表示，政府會持續以檢、警、調、憲、海巡及關務6大系統加強查緝、阻斷毒品來源，並積極追查毒品流向。

查獲吸食者太少

陳建仁表示，近年來國內查獲第二級大麻數量逐年增加，經統計112年全年共查獲大麻成品重量1169.3公斤、植株6692株，施用大麻犯嫌人數802人，對比110年查獲240公斤、施用大麻犯嫌人數僅639人，查獲大麻重量大增的同時，施用人數卻未顯著增加，未來要加強相關黑數查詢。

「行政院毒品防制會報已擬定『全力遏止大麻擴散』、『挖掘施用大麻黑數』等目標！」陳建仁說，會加強「新世代反毒策略行動綱領」，減少民眾使用、接觸毒品的風險。

機關展現緝毒成果

警政署長黃明昭表示，針對防堵大麻毒品流入國內，警政署除了要求各邊境專業警察機關加強攔檢、偵蒐可疑跨境運輸大麻案件外，並請各地方警察機關全力推動「清源專案3.0」、「社區警政再出發」等工作並結合反毒「友善通報網」之警民合作機制，逐一清查、確認且查處各類可疑涉毒情資。

會中各緝毒機關陳列各式查緝大麻毒品之成果，不論毒品集團是想透過海運貨輪走私大麻、潛藏社區民宅之栽種大麻工廠，或是隱身於社會中之大麻族群黑數，皆在檢、警、調、憲、海巡及關務六大緝毒系統透過各式數據分析、儀器檢測及查獲案件下，成功阻斷毒品來源並積極追查毒品流向。

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