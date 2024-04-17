快訊

高虹安涉貪又爆「滅證」？前辦公室主任證：她要求銷毀手機、刪電腦紀錄

徐巧芯老公被爆「特權免兵役」？劉彥澧伸出右小腿要溫朗東道歉

看球賽遭「界外球擊中頭部」女團成員昏倒急送醫

查緝大麻數量大增 陳建仁籲追查吸食者

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導

行政院長陳建仁17日視察刑警局緝毒成果，提醒政府部門要注意大麻吸食人數黑數。（警政署提供）
行政院長陳建仁17日視察刑警局緝毒成果，提醒政府部門要注意大麻吸食人數黑數。（警政署提供）
「近年來查獲大麻的數量大量增加，吸食人卻缺僅增百人，要追查吸食者的黑數！」行政院長陳建仁17日出席「查緝大麻毒品暨發掘施用黑數」記者會時表示，政府會持續以檢、警、調、憲、海巡及關務6大系統加強查緝、阻斷毒品來源，並積極追查毒品流向。

查獲吸食者太少

陳建仁表示，近年來國內查獲第二級大麻數量逐年增加，經統計112年全年共查獲大麻成品重量1169.3公斤、植株6692株，施用大麻犯嫌人數802人，對比110年查獲240公斤、施用大麻犯嫌人數僅639人，查獲大麻重量大增的同時，施用人數卻未顯著增加，未來要加強相關黑數查詢。

「行政院毒品防制會報已擬定『全力遏止大麻擴散』、『挖掘施用大麻黑數』等目標！」陳建仁說，會加強「新世代反毒策略行動綱領」，減少民眾使用、接觸毒品的風險。

機關展現緝毒成果

警政署長黃明昭表示，針對防堵大麻毒品流入國內，警政署除了要求各邊境專業警察機關加強攔檢、偵蒐可疑跨境運輸大麻案件外，並請各地方警察機關全力推動「清源專案3.0」、「社區警政再出發」等工作並結合反毒「友善通報網」之警民合作機制，逐一清查、確認且查處各類可疑涉毒情資。

會中各緝毒機關陳列各式查緝大麻毒品之成果，不論毒品集團是想透過海運貨輪走私大麻、潛藏社區民宅之栽種大麻工廠，或是隱身於社會中之大麻族群黑數，皆在檢、警、調、憲、海巡及關務六大緝毒系統透過各式數據分析、儀器檢測及查獲案件下，成功阻斷毒品來源並積極追查毒品流向。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

【更多精采內容，詳見

大麻 毒品 陳建仁

延伸閱讀

施政滿意度破五成 陳建仁：會努力打拼到最後一刻

國造潛艦召集人黃曙光請辭 陳建仁抱不平：努力卻受抹黑打壓

陳建仁卸任前赴蘭嶼勘查復原進度 居民掛布條表達不滿

斥資1314億楊梅頭份高架拓寬工程 高公局估轉移30%以上交通量

相關新聞

獨／陸籍貨輪金門外海沉沒 12船員落海全獲救

金門近日濃霧籠罩，國家搜救指揮中心在今天清晨5時接獲陸方通報，陸籍貨輪「瑞誠6」號於料羅西南方7.3浬有進水情形，12名...

「史上最大量」橋檢破35億大麻走私案 國內施用黑數多

台灣高等檢察署今天上午在警政署刑事警察局說明，近半年掃蕩大麻毒品的成效，其中，橋頭地檢署檢察官楊翊妘去年12月指揮海巡北...

警追毒蟲跑到快斷氣 外送員催油門一掌巴下去抓到人

台中黃姓男子因涉入毒品案件，昨台中第二分局警方埋伏要逮人時，他行蹤曝光拔腿狂奔，3名便衣刑警也在後不斷追趕，當時1名路過...

查緝大麻數量大增 陳建仁籲追查吸食者

「近年來查獲大麻的數量大量增加，吸食人卻缺僅增百人，要追查吸食者的黑數！」行政院長陳建仁17日出席「查緝大麻毒品暨發掘施用黑數」記者會時表示，政府會持續以檢、警、調、憲、海巡及關務6大系統加強查緝、阻斷毒品來源，並積極追查毒品流向。

鬧區獨棟豪宅種百萬大麻 台中男「創業夢」向友人募資遭逮

台中黃姓男子（29歲）無固定收入，欲創業卻動歪腦筋，竟在市區種植大麻牟利，以1.5萬資金開始「創業之路」，更想擴大事業版...

影／高雄男躲市場掩護販毒 一查竟是逃12年通緝犯

高雄市刑事警察大隊查緝毒品，發現涉嫌販毒的張姓男子，竟是逃亡12年的毒品通緝犯。由於他之前涉及販賣第一、二級毒品，追訴期...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。