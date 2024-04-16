花蓮代表會主席李振瑋涉不法金流8千萬 幣商「入金機」洗錢躲銀行查核

花蓮市民代表會主席李振瑋涉嫌夥同幣商張姓男子將詐欺贓款洗成虛擬貨幣，手法罕見，張男向保全公司租用「入金機」如同只有存款功能的ATM，規避銀行查核手隊。刑事局經花蓮地檢署指揮，查出李振瑋涉有高達8千萬元的不法金流，上個月依洗錢防制法等罪嫌，拘提李等12人到案，檢方訊後李、張各100萬元交保，其餘人5至10萬元交保候傳。

刑事局偵查二大隊第三隊指出，李振瑋身為代表會主席，私下涉設立空殼公司做虛擬貨幣生意，聲稱「不知道這些金流是詐騙贓款」，收受金流後，透過幣商張男利用「入金機」將新台幣洗成虛擬貨幣，完成洗錢鏈。

刑事局表示，洗錢防制法規定超過50萬金額，銀行需要確認資金來向，張男為規避銀行查核手段，罕見向保全公司，以每台每月2萬3千元租金，租用大型入金機放在公司兼住家裡，每台可存入800萬元新台幣，保全公司隨即將錢轉入張男指定的公司帳戶，事後保全公司在派保全人員前往入金機收款。

檢警查出，從2022年迄今，李振瑋開設人頭公司帳戶涉有不法金流達高達8千萬新台幣，其中張男以入金機涉替李振瑋非法洗錢約1900餘萬元，張男協助做斷點，可抽成5％至10％。

刑事局3月19日，持花蓮地檢署拘票、搜索票，至台北、新北、桃園、新竹、台中等地，分別拘提40歲李振瑋、50歲張男、張男妻子吳女，及31歲李男、32歲魏男、31歲邱男、39歲洪女、48歲金男、37歲吳女、39歲劉女、44歲陳男、37歲林男等9人購買虛擬貨幣者及車手。

檢警查扣大型入金機2台、47萬元新台幣、及點鈔機、冷錢包等，全案已扣押李男名下房屋1幢，依詐欺、組織犯罪防制條例、洗錢防制法等罪嫌送辦，花檢訊後、李男、張男各100萬元交保，其餘人5至10萬元交保。