「好想你」...網路老公將來台共同生活 台南痴情老婦險被騙40萬

68歲梁姓老婦人透過臉書結識暱稱「俊業」的男網友，她以為飛來真愛，昨天到台南市府前路某銀行要提款40萬元，聲稱要幫男網友代墊來台機票錢，行員察覺有異通報警二分局員警，合力勸阻保住她辛苦積蓄。

台南市警二分局南門派出所警員黃韋勳、郭昱佑，昨天下午3點接獲府前路一家銀行行員通報，有婦人急欲提款幫助男網友代墊機票錢、關稅及雜支，行員擔心婦人遭到詐騙，立即通報員警到場協助。

據了解，68歲梁姓婦人在臉書上認識一名男網友「俊業」並加LINE互稱寶貝，男網友以甜言蜜語、溫柔攻勢取得婦人信任後，表示他目前在泰國工作，近日打算將要從泰國回台見面，與她共同生活，但需婦人先行提款40萬元，以供其機票錢、關稅及一些雜支使用。梁不疑有他，前往銀行欲臨櫃提款時，經行員關懷提問發現有異並通知警方前來處理。

梁姓婦人在警方面前，仍堅信男網友是真心愛自己的，出示通訊軟體內容都是「好想你」、「想念你寶貝」、「我愛你」等甜言蜜語，讓婦人急匆匆來提錢要供買機票，來台一起生活。

警員當場請婦人冷靜思考，說明此為愛情交友詐騙慣用伎倆，苦口婆心勸梁婦不要相信對方說詞，並將近期類似被詐騙的案例讓她觀看，並分析此種假交友真詐騙手法，明確告訴這就是網路愛情詐騙陷阱，目的就是為了騙錢，婦人這才恍然大悟從情海中驚醒，打消提款的念頭。