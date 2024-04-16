快訊

最後買進日快到了！ 500現金券、牛排煎鍋「一表看2024超值股東紀念品」

地牛翻身！規模4.2地震 最大震度花蓮、宜蘭3級

美韓都想逃避？政府忽視的濟洲屠殺歷史療傷

「好想你」...網路老公將來台共同生活 台南痴情老婦險被騙40萬

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

68歲梁姓老婦人透過臉書結識暱稱「俊業」的男網友，她以為飛來真愛，昨天到台南市府前路某銀行要提款40萬元，聲稱要幫男網友代墊來台機票錢，行員察覺有異通報警二分局員警，合力勸阻保住她辛苦積蓄。

台南市警二分局南門派出所警員黃韋勳、郭昱佑，昨天下午3點接獲府前路一家銀行行員通報，有婦人急欲提款幫助男網友代墊機票錢、關稅及雜支，行員擔心婦人遭到詐騙，立即通報員警到場協助。

據了解，68歲梁姓婦人在臉書上認識一名男網友「俊業」並加LINE互稱寶貝，男網友以甜言蜜語、溫柔攻勢取得婦人信任後，表示他目前在泰國工作，近日打算將要從泰國回台見面，與她共同生活，但需婦人先行提款40萬元，以供其機票錢、關稅及一些雜支使用。梁不疑有他，前往銀行欲臨櫃提款時，經行員關懷提問發現有異並通知警方前來處理。

梁姓婦人在警方面前，仍堅信男網友是真心愛自己的，出示通訊軟體內容都是「好想你」、「想念你寶貝」、「我愛你」等甜言蜜語，讓婦人急匆匆來提錢要供買機票，來台一起生活。

警員當場請婦人冷靜思考，說明此為愛情交友詐騙慣用伎倆，苦口婆心勸梁婦不要相信對方說詞，並將近期類似被詐騙的案例讓她觀看，並分析此種假交友真詐騙手法，明確告訴這就是網路愛情詐騙陷阱，目的就是為了騙錢，婦人這才恍然大悟從情海中驚醒，打消提款的念頭。

不法分子利用LINE對話，對老婦人噓寒問暖，讓人掉入愛情陷阱。記者黃宣翰／翻攝
不法分子利用LINE對話，對老婦人噓寒問暖，讓人掉入愛情陷阱。記者黃宣翰／翻攝
台南老婦人遭電信交友詐騙，市警二分局南門派出所警員黃韋勳（左）、警員郭昱佑（中），合力勸阻保住她40萬元。
台南老婦人遭電信交友詐騙，市警二分局南門派出所警員黃韋勳（左）、警員郭昱佑（中），合力勸阻保住她40萬元。

網路 詐騙

延伸閱讀

外資賣亞股 台股失血

連巍鐘辭誠美材董事 恆泰：權益受損將追究法律責任

葉倫：不排除徵收額外關稅 應對中國產能過剩

根本行走小金人！Minnie成「宋干女神」金光閃閃登熱搜　泰國第1神顏曬腹肌美瘋

相關新聞

「好想你」...網路老公將來台共同生活 台南痴情老婦險被騙40萬

68歲梁姓老婦人透過臉書結識暱稱「俊業」的男網友，她以為飛來真愛，昨天到台南市府前路某銀行要提款40萬元，聲稱要幫男網友...

一命賠一命？台中「叼菸哥」撞死工程師態度差 被女友潑油燒傷不治身亡

台中市李姓男子上月間開車撞死工程師，犯後態度差，被媒體形容「叼菸哥」，9日李與謝姓女友口角後，遭謝女持汽油潑灑、打火機點...

套房藏市價百萬鬼滅之刃毒咖啡 喵喵摻藍莓、水蜜桃粉

劉姓男子涉嫌設毒品咖啡包分裝場，由澎姓男子在桃園市某公寓租套房以喵喵、果汁粉分裝毒咖啡，透過花姓男子賣給藥腳。刑事局搜索...

影／台南老牌玩具店涉賣槍零件 「遙控車」是買賣代號

刑事局中打在前年底掌握，在台南經營超過30年老牌玩具店涉嫌違法販售槍支零件，以每把4萬至20萬元的價格販售，檢警在去年分...

影／淡海新市鎮赫見長槍射擊 警方查獲2人6槍只是空氣BB槍

新北市淡海新市鎮昨天下午有人拿出長槍在空地射擊，民眾目擊立刻報警，淡水警分局出動12名警力發動攔截圍捕，查獲2名男子共攜...

影／台中刺青師找女毒友同樂 警上門他「走水路」就逮

台中市劉姓男子是刺青師，去年底被警方掌握是販售毒品的藥頭，上月間前往埋伏時，發現有一名鄭姓女子要進入劉男的透天厝內，警方...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。