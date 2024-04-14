愛車停路邊被「大卸八塊一小時」 重機車主傻眼報警...財損破10萬

高姓男子日前隨機挑選台北市中正區停放路邊的機車，剪斷煞車線，拆走煞車油杯、油管、拉桿、離合器等相關零件，兩名機車車主要騎車時發現被人破壞報警，財損破10萬元。警方調閱監視器畫面，持拘票、搜票至犯嫌住處逮人，警詢後依毀損、竊盜、毒品等罪移送法辦。

中正一分局仁愛路派出所上月25日、27日接連獲報，轄內有機車遭人破壞致無法使用，調閱監視器畫面發現，高男（65歲）在25日清晨6點多和27日半夜3點多犯案，用板手、鉗子等工具，隨機挑選機車拆卸機車零件，一台普通重機受害，車主財損3萬5000多元，另一台黃牌重機受害，車主財損6萬7000多元。

高男在路邊拆卸許久，從開始拆到得手離開，均耗費一個多小時，兩次犯案期間，還變裝躲避追緝，警方根據犯後機車動線鎖定他身分，聲請拘票、搜索票，4月10日至他北市文山住處逮人，在屋內查獲犯案工具以及毒品安非他命殘渣袋及吸食用玻璃球管等物。

高男警詢時稱，會犯案是因為自己的機車不好使，才偷別人的機車零件要替換，沒想到「不通用」就隨手路邊丟棄了，但警方不採信，懷疑他將零件變賣賺錢，事後持續清查贓物流向，警詢後依毀損、竊盜、毒品等罪移送法辦。

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