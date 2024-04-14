男女車內開懷抽菸聊天 不料違停遭警起獲槍毒送辦

台南市劉姓男子昨天深夜11點多駕車載著王姓女友人，在金華路紅線違停，巡邏員警上前攔查，在車門旁發現1包安非他命毒品，又在其背包起獲安毒共計8包，後車廂背袋內發現1枝改造手槍及子彈13顆，警詢後將劉、王分別依違反槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌、毒品危害防制條例等罪嫌法辦。

南市二分局中正派出所副所長顏呈叡、警員吳品賢13日夜間11點執行巡邏勤務，發現1輛轎車在金華路與大仁街口紅線違停且車上有人抽菸身影乃上前盤檢。駕駛劉男(43歲)載著王姓女友人(42歲人)在車上抽菸及聊天，劉男一打開車門即遭在車門旁發現1包安非他命毒品，又在其背包起獲安毒共計8包(共4.53公克)。

員警接著在後車廂背袋內發現1枝改造手槍及子彈13顆，將2人等帶回調查並實施毒品及尿液檢驗均呈現陽性反應。訊後將劉、王兩嫌分別依違反槍砲彈藥刀械管制條例及毒品危害防制條例罪嫌移送地檢署偵辦，後續並將擴大追查槍毒來源。

劉男)及毒品危害防制條例(劉男持有及吸食、王女吸食)移送地檢署偵辦，後續並將擴大追查槍毒來源。