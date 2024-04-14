飆髒話被同鄉揮刀 越籍移工原勸架竟遭刺死
5名越南籍同鄉在新北市林口區租處賭博，卻因輸贏嗆罵穢語引起黃姓及阮姓口角，黃男怒持水果刀朝阮男刺去，陳男見狀趨前攔阻不成，自己反遭刺中右胸下方血流如注，在場眾人趕緊協助就醫，仍傷重宣告不治。
警方獲報循線於今天上午8時許逮涉案4人，目前已帶回調查釐清，後續朝殺人罪嫌偵辦，另外逃逸及逾期居留則依法解送移民署專勤隊。
據了解，死者陳男（43歲、越南籍逃逸移工）2020年持工作簽證入境台灣，不久便被雇主通報失聯，陳男逾期居留期間，與同是越南籍兇嫌黃男（41歲）、室友阮男（24歲、今年持工作簽證入台）租住在新北市林口區仁愛路一段一棟公寓5樓。
昨天晚上陳男與同鄉室友共5人在租處客廳玩「蝦螃骰子」賭博，期間，黃男不爽阮男贏錢碎語叨念，阮男無端被罵回嗆穢語，雙方爆發口角。眾人見狀出言勸架，孰料，黃男怒火中燒回嗆「你有種再罵一次」阮男連飆數聲穢語，氣的黃男直接掏出一把水果刀，欲朝黃男身上刺去。
陳男見狀試圖阻擋，反遭黃男刺中右胸下方當場血濺四處，在場眾人驚見，趕緊攙扶陳男下樓，旋即叫來計程車送醫急救。遺憾的是，陳男於今天凌晨搶救無效，傷重不治。警方獲報在醫院帶回嫌犯黃男，並循線於今天上午帶回涉案另3人，目前4人正在偵詢釐清，警詢後將依殺人罪嫌移送辦，另2名失聯移工及1名持光觀簽證逾期居留男子，則依法解送移民署專勤隊。
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