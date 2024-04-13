越南移工囚同鄉勒贖 埋屍甘蔗園

黎姓及阮姓越籍移工設局將武姓移工從桃園誘騙自雲林囚禁，向其父勒贖1.9億越南盾，得手後卻未將其釋放，武姓移工囚禁過程被膠帶封住眼口鼻，窒息死亡．兩人聯手將其埋屍在甘蔗園，檢警出動挖土機開挖兩天才找到被害人遺體。圖／雲林地檢署提供

一對越籍移工情侶涉嫌用美人計設局同胞武姓移工，把人從桃園誘騙自雲林囚禁，向其父勒贖1.9億越南盾（折合新台幣24萬5千多元），得手後企圖勒贖更多，卻因膠帶封住眼口鼻，造成武窒息死亡，情侶兩人聯手將武埋屍甘蔗園，檢警逮捕到案後，開挖二天才找到遺體。

雲林地檢署4月9日接獲桃園市中壢警分局報請指揮偵辦此案，檢察官顏鸝靚指揮警方偵辦，掌握黎姓及阮姓主嫌藏匿住處，10日將兩人及黃姓、武姓同鄉、許姓台灣友人逮捕到案，供出被害武姓移工已被埋屍在雲林一處甘蔗園，因面積過大，檢方出動挖土機開挖兩天，昨天下午發現遺體，比對指紋確定為武姓移工。

檢警調查，黎姓及阮姓移工為男女朋友，與武姓移工為同鄉，在同一家公司工作，兩人得知武姓移工家中經濟不錯起了歹念，3月初先由阮設局將武姓被害人誘騙至斗六，黎姓主嫌再與同夥共犯將武強押至四湖鄉某工寮囚禁，透過視訊要求武父支付贖金1.9億越南盾。

武父支付贖金後，黎姓主嫌等人卻未釋放武姓同鄉，反而把武載至雲林縣褒忠鄉某汽車旅館囚禁，意圖勒贖更多贖金，囚禁期間以衛生紙塞住被害人嘴巴，再以膠帶封住眼口鼻，防止其呼叫求救，武因此死亡，並將其遺體掩埋在褒忠鄉台糖公司某處甘蔗園。

檢察官前晚偵訊後認為黎姓主嫌等5人，涉嫌違反刑法意圖勒贖而擄人且故意殺人罪，犯罪嫌疑重大，所犯為五年以上重罪，且有勾串滅證、逃亡之虞，向雲林地方法院聲請羈押禁見獲准。檢察長戴文亮呼籲，將從嚴、從速偵辦，保障外籍人士在台安全。