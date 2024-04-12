買賓士權利車拒開後車廂受檢 警一招他栽了…滿是毒品

陳男今天凌晨開著一輛賓士權利車，載同黃男行經新北市三重區遇警攔檢，警方發現其車懸掛AB車牌，後座有電子煙油，經查內含毒品成分，陳、黃兩男拒絕打開後車廂受檢，最後警方向法院聲請搜索票，當場搜扣大批毒品，黃男坦承持有，警依法究辦。

據了解，陳姓男子（32歲）今天凌晨1時30分左右，開著一輛懸掛AB車牌的賓士權利車載著黃姓男子（26歲），兩人沿著新北市三重區重陽路四段直行，途中行經重陽路四段162號前，巡邏警發現其懸掛車牌與原籍不同，經查赫見該車所懸掛他車車牌、原車籍均逾檢註銷，員警立即趨前攔下盤查。

過程中，警方於車輛後座發現一只電子油煙， 要求陳、黃兩人下車受檢。黃男向警指稱，其車是他所購買的權利車。警當場告知依道路交通管理處罰條例第12條5項之規定，車輛必須移置保管。正當員警請陳、黃兩男打開後車廂確認車內物品時，兩男瞬間情緒激動不願配合，員警趕緊通報線上警網到場支援。

經優勢警力到場控制，陳、黃兩男態度依舊堅持拒絕打開後車廂，警先將人車查扣帶回偵辦，經警以試劑檢驗發現重23.93公克的電子煙油，呈現卡西酮陽性反應，黃男坦承持有，仍拒絕打開後車廂。

經警向法院聲請搜索票，於今天下午3時30分左右，持搜索票搜索黃男後車廂，當場搜扣眾達880功課29包毒品彩虹菸紅色包裝、毛重555公克毒品彩虹菸17包、毛重2499.1公克鴻運當頭包裝彩虹菸67盒、毛重405公克薑黃錠7大袋、電子磅秤1個，毛重2895公克不明菸油31罐一併帶回偵辦，偵詢時黃男坦承持有，否認販賣，警詢後依毒品罪嫌送辦，另持續溯源追查緝毒品來源，根除治安亂源。

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