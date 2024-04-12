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不滿喝酒遭勸阻 新竹尖石男舉獵槍射殺鄰居

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導

新竹縣尖石鄉嘉樂村昨晚驚傳男子持獵槍槍殺鄰居命案，疑似行凶男子酒醉鬧事遭鄰居勸阻，竟然持平時打獵的獵槍，朝著鄰居射擊而發生憾事，被槍擊的鄰居送醫後仍失血過多傷重不治，橫山警分局接獲報案後立即趕抵案發現場將行凶男子帶回，正釐清案發經過。

據了解，年約40歲的黃姓男子平時就住在嘉樂村，閒暇時餘會持自製獵槍上山打獵，但黃男因常常在家中都會飲酒作樂、沉溺於酒精中，不時會喧嘩、鬧事造成部落困擾，但居民卻也敢怒不敢言，只能任由黃男酒醉。

不過昨晚黃男隔壁鄰居的張姓婦人終於受不了，由兒子出面制止黃男酒後脫序行為，沒想到黃男氣憤有人敢勸阻他喝酒，竟然直接端起屋內的獵槍，朝著前來勸阻的張姓婦人兒子開槍，張婦來不及救人，兒子就中槍倒臥血泊。

雖然救護車接獲通報後緊急前來救治將人送醫，途中救護人員也不斷實施急救手段，但中槍的被害男子仍因失血過多送醫不治，警方獲報後也到場控制行凶的黃男將人帶回，正釐清他作案動機。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

新竹縣尖石鄉嘉樂村昨晚驚傳男子持獵槍槍殺鄰居命案，橫山警分局接獲報案後立即趕抵案發現場將行凶男子帶回，正釐清案發經過。圖／聯合報系資料照片
新竹縣尖石鄉嘉樂村昨晚驚傳男子持獵槍槍殺鄰居命案，橫山警分局接獲報案後立即趕抵案發現場將行凶男子帶回，正釐清案發經過。圖／聯合報系資料照片

新竹 鄰居

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