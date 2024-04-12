跨國人蛇集團收購台灣護照高價販賣 宜檢今起訴10人
大陸籍何姓男子與鄭姓前妻去年8月開始，大量收購中華民國護照，賣給大陸人士冒用台人身分出入歐洲，今年3月由宜蘭地檢署指揮，破獲位於宜蘭的犯罪集團，依違反組織犯罪條例、護照條例起訴10人，聲押鄭女、賴姓男子2人獲准，何男仍在國外潛逃。
刑事局去年9月間接獲歐洲執法單位通報，有50多本中華民國護照被不明大陸人士使用，出入歐洲，研判是跨國人蛇集團收購中華民國護照，利用入境免簽優勢，隱匿身分不法入境。根據各項情資研判，該集團據點位於宜蘭，由宜蘭地檢署檢察官陳怡龍指揮刑事局、宜警偵辦。
檢方調查，40餘歲的何男、鄭女，30歲的賴男與身分不詳的陸籍男子「八戒」去年7、8月間發起組織，吸收39歲沈男、24歲林男。何男、八戒在境外遙控，鄭女、賴男在國內指揮，透過網路社群，以每本6000元到1萬元台幣的價格收購護照賣往國外，每賣1本可獲取1萬7000元酬勞。
據了解，鄭女等人取得護照後後，先翻拍畫面傳給何男，選出適合冒用的人選，再透過DHL國際快遞寄往希臘、西班牙、義大利與印尼等地，由人蛇集團轉手，層層轉賣，最後賣出時，每本價格可達2萬元到3萬元美金，價差驚人。
檢警根據各項情資與監聽、通聯、監視器影像和護照資料等，鎖定鄭女，今年3月6日上午在宜蘭、礁溪同步逮到鄭女與賴男，再循線抓捕沈男與林男，通知其他5名販賣護照者到案，鄭女4人偵訊時坦承不諱，販賣護照者也證實此事。
檢方今天依犯組織犯罪條例第3條第1項、護照條例第29條第1、2款，起訴何男、鄭女、賴男、沈男、林男5人，另依違反護照條例，起訴販賣護照的5人。檢方聲押鄭女、賴男獲准，諭令其他被告分別以3萬元到5萬元交保候傳。
目前主嫌何男還在境外，恐怕不會主動回台投案，待法院發布通緝令；本案販售護照者不只5人，尚有數名販售護照者另案偵辦中。檢方提醒，販賣護照是重罪，可處7年以下有期徒刑，另科70萬元罰金，民眾切勿為了蠅頭小利涉及不法。
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