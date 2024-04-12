聽新聞
test
0:00 / 0:00

疑房屋點交爭執 房客縱火3死

聯合報／ 記者劉柏均趙容萱曾健祐林孟潔／連線報導

台中大雅區楊姓男子疑因房屋點交起爭執，持汽油朝民宅縱火，三人當場命喪火窟。圖／台中市消防局提供
台中大雅區楊姓男子疑因房屋點交起爭執，持汽油朝民宅縱火，三人當場命喪火窟。圖／台中市消防局提供
台中市大雅區一處透天宅驚傳縱火三死命案。林姓男子和姊姊、游姓律師表姊昨與楊姓前屋主兼租客協商點交事宜；楊男疑不滿遭催討返還房屋，丟擲汽油縱火，熊熊烈火造成自己與林男姊姊、表姊當場燒死，林男則衝到二樓跳窗逃生，逃過死劫。

葬生火海的游姓女律師相當資深，是國立中正大學法學碩士、高雄市政府勞工局諮詢律師，擁有律師、地政士雙資格，在高雄執業超過廿年，除了一般刑、民事訴訟，也有不動產登記專長，因有法律專業陪同表弟點交房屋，沒想到意外喪命。

消防局昨天下午獲報，指雅楓街一棟三層樓住宅發生火災，現場從一樓起火燃燒，消防員撲滅火勢後，在一樓發現三名焦屍，一具遺體陳屍於客廳，另有二具在一樓後門口附近；林男從二樓跳窗逃生，全身有百分之四十燒傷，包括臉部以及上下肢有二至三度燒傷，送醫急救。

據了解，透天宅原為楊男（五十八歲）所有，因經商失敗，把房子賣給林男父親，登記在林母名下，但林家人仍租給楊男居住三年多，房租為每月二萬五千元。

不過，楊男積欠房租一年多，林男家人向法院提起訴訟，林男父親表示，楊男積欠租金未還，法院判決債務人應交出不動產，他委由兒子等人代理協商，沒想到楊男竟潑灑疑似汽油縱火。

根據監視器畫面顯示，林男姊弟三人共乘一輛轎車抵達現場，下車後走進一樓，不到一分鐘，室內就起火，現場狀況疑楊男一見三人走進室內，就立即點燃易燃液體。

之後房屋瞬間冒出熊熊烈火及陣陣濃煙，林男見火勢太大，無法從門口逃生，急忙衝到二樓跳窗逃生，姊姊（卅八歲）與表姊（六十歲）與楊男葬身火窟。

警方調查，楊男離婚與兒子同住，昨天凌晨拿空桶出門，提裝滿液體的桶子返家；案發時他兒子不在家，警方研判楊男是預謀犯案，昨天約談兒子到案說明，連夜報請檢察官相驗。

二○一五年游女曾受高雄地院指定替兩名老人過世後擔任遺產管理人，但檢方認為她趁機侵占兩人六五三萬元遺產予以起訴，一審依背信罪判刑九月；上訴二審認為，游女有將款項匯入國庫指定帳戶，難認有侵占故意，改判無罪確定。全國律師聯合會聲明表示哀悼，譴責惡意暴力行為。

民事訴訟 監視器 縱火 離婚

延伸閱讀

陪表弟協商點交房屋 女律師卻命喪火海...全律會發聲明強烈譴責

台中女律師慘遭縱火亡 同業嘆私人點交房屋風險高「收費應調漲」

影／台中縱火案生還者跳樓逃生畫面曝！翻滾起身想救親姊表姊 難敵惡火

大雅透天厝惡火3死 男疑不滿房屋點交遭催討縱火與對方、律師同歸於盡

相關新聞

疑房屋點交爭執 房客縱火3死

台中市大雅區一處透天宅驚傳縱火三死命案。林姓男子和姊姊、游姓律師表姊昨與楊姓前屋主兼租客協商點交事宜；楊男疑不滿遭催討返...

台中縱火案釀3死 楊男疑預謀同歸於盡大兒子接遺體痛哭

台中市大雅區一處透天住宅今天下午驚傳3死縱火案，58歲楊姓前屋主兼租客疑不滿遭催討房屋，已先預備買二桶汽油，今趁33歲林...

為電視遙控器起口角 男子弒母傷父

台中市許姓男子長期無業，由父母出資在自家透天厝經營咖啡店長達七年，前晚因精神狀況不佳，不滿母親不會使用電視遙控器起口角，...

陪表弟協商點交房屋 女律師卻命喪火海...全律會發聲明強烈譴責

游姓女律師今陪同表弟等人協商房屋點交事宜，卻疑因楊姓租客不滿遭催討房產，而潑灑汽油縱火，游女當場喪命；全國律師聯合會晚間...

台中女律師慘遭縱火亡 同業嘆私人點交房屋風險高「收費應調漲」

台中市大雅區透天厝下午驚傳3死縱火案，楊姓前屋主疑似不願搬遷、遭催討縱火，除了自己燒死，林姓女子與當律師表姐也葬身火場。...

船長走私上噸毒品 檢方追加起訴「幕後老闆」這理由判無罪

船長林志吉等人去年4月間涉自大陸鐵殼船接駁上噸安非他命、K他命共46袋，經海巡在高雄外海攔截，林被判12年，其餘4人分判...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。