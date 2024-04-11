船長走私上噸毒品 檢方追加起訴「幕後老闆」這理由判無罪

檢方追加起訴「幕後老闆」翁姓男子，認他有幫助聯絡相關事宜，法官認證人陳述屬於轉述他人告知的傳聞，判翁無罪。圖／本報資料照

船長林志吉等人去年4月間涉自大陸鐵殼船接駁上噸安非他命、K他命共46袋，經海巡在高雄外海攔截，林被判12年，其餘4人分判6年至6月不等徒刑，檢方追加起訴「幕後老闆」翁姓男子，經傳喚證人作證，法官認證人陳述屬於轉述他人告知的傳聞，判翁無罪。檢方不服上訴。

合議庭指出，依證據足以證明翁就是林志吉在海上走私當日，一再要求配偶聯絡的綽號「二鍋頭」。但依現有證據，以及另名證人關於翁是「幕後老闆」證詞，但林志吉試圖聯絡翁的可能原因不是只有「共犯關係」一種，且證人的證詞欠缺前因後果的關聯，屬於無法檢視沒頭沒尾的指證，經相互比對後，認為若判決有罪仍然存在冤枉被告的風險，因而決定判決無罪。

合議庭審理時，翁的律師指出，2證人沒有親身涉於本案，2人聽聞僅止於江湖聽說，沒有傳喚的必要。「希望可以快一點」翁也否認犯罪，盡早還他清白。

檢方起訴指出，當時為了方便聯繫，林志吉事前曾交付1支內建聯絡人「二鍋頭」等人聯絡電話的香港門號手機給相關人員當作工作機，暗示近期即將出海運毒，並表明「二鍋頭」為幕後老闆，囑咐若其出事，請以該工作機協助聯絡「二鍋頭」，並幫他請律師。相關人員在警局或地檢署的陳述，自稱自林志吉聽聞「翁是幕後老闆」。

不過，林志吉從遭查獲時，直到審理中，始終作證陳述「二鍋頭」並非幕後老闆，並於合議庭審理時，說「阿奇」才是老闆，他都是依據「阿奇」的指示，電話聯絡太太去找「二鍋頭」等。但證人審理時作證時，經檢察官提示他在地檢署的證詞進行詰問時，則一直以「這個我不知道」、「這個我沒有說過」。

檢調調查，林志吉前2次走私遭判刑並服刑期滿後，去年4月間已是第3度被專案小組逮捕。林出海前，事先躲藏在「福滿平安」快艇的船艙內，由李姓船員獨自駕駛快艇自安平漁港報關出海，再由林接手駕船前往指定交易的經緯度。

雙方以雷射筆及百元鈔為信物，在確認彼此身分後，大陸鐵殼船即將46包印有泰國文字的麻袋，安非他命14袋共重278多公斤、K他命32袋共重746多公斤吊放在快艇上。專案小組4月16日下午會同在鄰近海域巡弋守候的澎湖海巡隊等追緝，查獲足供500萬人次吸食毒品。

檢方去年間起訴林等5人，台南地院去年11月底宣判，林志吉及李姓船員共同犯運輸第二級毒品罪各處12年、6年徒刑；林妻莊女、林男友人李姓男子、莊女的廖姓表哥各犯幫助私運管制物品進口未遂罪分處1年至6月不等徒刑，並獲緩刑。檢方追加起訴涉案翁姓男子，認他有幫助聯絡相關事宜。

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