假釋出獄2天KTV歡唱持刀砍死人 他被判刑17年半外加禁戒8個月

林育丞與友人到屏東市一家KTV歡唱，與隔壁包廂客人發生衝突，林持西瓜刀揮砍釀成1死1重傷，屏東地院判刑17年6個月，並令入監服刑前須禁戒8個月。圖／本報資料照

假釋出獄才2天的24歲男子林育丞，與友人到屏東市一家KTV歡唱，酒後與隔壁包廂客人發生口角引爆肢體衝突，林自友人車輛涉取出西瓜刀返回揮砍，釀成1死1重傷，林行凶後逃亡22天落網，屏東地院今天依殺人及殺人未遂罪併處17年6個月有期徒刑，法官以林有重度酒精使用障礙症，令入監服刑前須入相當處所禁戒8個月。

該命案發生在2022年1月26日，因偽造文書案服刑獲假釋出獄2天的林育丞，下午5時與多名友人到屏東市太原路一家KTV唱歌，卻因酒後上廁所走錯包廂門，引發2包廂客人口角衝突，繼而大打出手，混亂中，林跑回友上車上抄出一把西瓜刀返回KTV，見到隔壁包廂的陳姓男子猛力揮砍，直接砍中陳男胸腹部，當場肚破腸流，送醫後隔天死亡，另名林姓男子右手也被砍斷，經搶救後才保住性命。

林育丞逃亡22天後在國道3南州交流道的一處停車場被警方逮捕，屏東地院今天審結，林育丞犯殺人罪，處14年4個月徒刑，又犯殺人未遂罪，處7年6個月徒刑，合併應執行有期徒刑17年6個月，法官以林有重度酒精使用障礙症，有酗酒成癮而有再犯之虞，令林於刑之執行前，就前項兩罪均施以禁戒8個月，以收控管再犯危險之效。