北市男路見日本黑松竟趁夜竊取 難逃警法網

有竊盜前科的39歲林男日前發現北市某間公司種植日本黑松，竟預謀於深夜徒手挖取竊走，警方獲報循線追查，發現他害怕被查獲而將贓物丟棄他處，另被查獲毒品，依法送辦。

台北市警察局南港分局今天發布新聞稿表示，轄下玉成派出所於3月26日受理民眾報案，稱其公司前所種植的日本黑松樹不翼而飛，疑遭不明人士竊取，請求協助。

經警方循線追查，鎖定有竊盜和毒品前科的林男涉有重嫌，由於他對園藝極有興趣，某日行經被害人公司看到種植日本黑松，便趁深夜無人經過時，以徒手方式挖取該樹。

但林男怕被警方查獲，因此在尚未變賣前便將日本黑松丟棄他處，仍被警方查獲，並於林男住處起獲起獲毒品海洛因1包、安非他命殘渣袋1包及吸食器一組等證物。

林男坦承不諱，全案詢後將他依涉嫌竊盜罪及毒品危害防制條例移送士林地檢署偵辦。

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