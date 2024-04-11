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影／逃逸移工遇上飛毛腿員警 200公尺立判高下南警完勝

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

35歲越南籍阮姓移工今年2月中旬失聯，並經通報在逃，昨天剛從彰化搭車到台南欲找同鄉，未料在中西區尊王路超商買完飲料，遇到台南市警二分局巡邏員警，心虛躲在柱子後方被發現拔腿狂奔，碰上飛毛腿員警後發先至，跑200公尺即追上阮，從後拉住其衣領控制在地。

二分局中正派出所長沈振莘昨晚7時30分帶班至尊王路某超商執行防制詐欺提領巡守時，發現1名男子見警立即躲在柱子後方，所長察覺有異並停下車來準備盤檢。不料男子見狀拔腿狂奔，當街與員警展開追逐戰。

28歲警員陳炯丞一見男子逃逸，馬力全開，短短200公尺後發先至，在金華路段從後方拉住男子衣領，控制在地，帶回派出所調查。

警方調查，阮姓移工於2021年9月來台彰化工作，今年2月中旬因行蹤不明遭通報失聯在逃，不料昨準備來台南找老鄉朋友，碰上第二分局快腳勇警陳炯丞等人，被逮後只能配合調查，並解送移民署台南專勤隊收容，準備遣返。

陳炯丞3000公尺僅跑14分鐘，號稱派出所飛毛腿，逃逸移工不巧遇上實力堅強的對手，只能自認倒楣。而整個追逐緝捕過程也為周邊民眾發現而撥打100報警，直稱警民糾紛發生扭打，第二分局啟動快打警力到場支援，但阮姓逃逸移工早已為警制伏並帶回調查。

阮姓逃逸移工難逃台南市警二分局員警陳炯丞（左一）緝捕，昨晚解送專勤隊收容，等待遣返。圖／讀者提供
阮姓逃逸移工難逃台南市警二分局員警陳炯丞（左一）緝捕，昨晚解送專勤隊收容，等待遣返。圖／讀者提供

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