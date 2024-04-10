押了！台中女潑油燒「叼菸哥」 法院今晚裁定羈押禁見

台中市李姓男子上月間開車撞死工程師，犯後態度差，被媒體形容「叼菸哥」，昨早李與謝姓女友口角後，遭謝女持汽油潑灑、打火機點燃，造成李全身有超過六成的二度燒燙傷，外傳謝女是因李男有小三，才在口角後犯案，不過謝女在警詢時未提到口角原因，檢方今晚聲押謝姓女子，台中地院審理後，裁定羈押禁見謝女，另外謝女「乾哥」陳男獲8萬元交保。

台中地檢署表示，此案陳男涉犯槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌，檢察官訊問後命8萬元交保，限制住居，另外謝姓女子涉犯殺人未遂、公共危險罪，犯罪嫌疑重大，屬7年以上重罪，有逃亡之虞，向法院聲請羈押，今晚法院審理後，裁定羈押禁見。

檢警調查，李姓男子（41歲）與母親住在西屯區大聖街民宅，昨天上午8時許，李男因機車沒油，要謝姓女友（34歲）幫忙買汽油，未料謝女找了開賓士車的「乾哥」陳姓男子（40歲）載她，謝女買好油到李男家後，二人發生口角，謝女先朝李男潑灑汽油後，又在李家點燃汽油，造成李男傷勢，謝女也因此雙手掛彩，李母也遭波及。

事後陳男被警方查出，除了攜帶一把改造手槍到現場之外，賓士車內也被查獲3發子彈、K盤、疑似毒品梅錠等違禁品，衍生案外案，也被警方依槍砲、毒品等罪移送法辦，後續將鑑驗毒品成分與槍支殺傷力。

謝女昨天在醫院治療傷勢穩定後，被帶回派出所警詢，針對外界傳聞，謝女是因李男有小三等感情糾紛，才會在口角後朝李潑灑汽油、持打火機點燃，不過謝女面對警方詢問時，未提到口角原因，僅強調當時是李要求朝他身上潑油、點火，「才會照作」。

全案在今天中午由警方訊畢後，將謝女依殺人未遂、公共危險罪，移送台中地檢署訊問。

台中榮總表示，李男昨天入院時，全身有68%的燒燙傷面積，經插管搶救，後續在燒燙傷中心救治，一度有生命危險，不過經搶救後，目前意識清楚，留院觀察中，暫無生命危險。

經查，李男是轄區派出所的治安顧慮人口，上月12日駕駛租賃車行經西區疑似恍神，沒踩煞車、未注意號誌，高速撞飛停等紅燈的陳姓工程師（29歲），導致陳重摔腦死，陳家屬忍痛拔管。