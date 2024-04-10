快訊

民主基金會今董事會 順利推舉韓國瑜出任董事長

睽違9年！馬習重演世紀之握 馬英九「中華民國」、「一中各表」都講了

菜刀護母砍傷繼父 法官認不具殺人犯意判決不受理

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

鄭姓男子見母親和繼父吵架，鄭男護母拿菜刀朝繼父頭上砍一刀，繼父頭破血流後求救，報警對鄭提告殺人未遂，高雄地院審理時，繼父原諒鄭男撤告，法官認為鄭男不具殺人犯意，不構成殺人未遂，僅屬普通傷害罪，因繼父已撤告，裁定本案公訴不受理。

2022年11月5日晚上8點多，鄭男聽到繼父和母親爭吵，兩人吵到互摔家裡東西，鄭男擔心母親遭欺負，下樓衝到廚房拿了一把菜刀護母，他見繼父情緒激動，不斷朝他和母親靠近，於是拿菜刀朝繼父的頭上砍了一刀。

繼父鮮血直流，鄭母也看傻，趕緊將鄭推出家門，繼父則到醫院治療，所幸傷口不深，當晚就出院返家休養。

繼父不滿鄭男動手後沒向他道歉，原本父子倆感情不錯，但他越想越不甘心，報警對鄭男提告殺人未遂罪。

高雄地院審理時，鄭男坦承拿菜刀砍繼父，但否認有殺人意圖，當時只想保護母親，沒想到揮舞菜刀時會砍到繼父。

法官認為，繼父傷口不深，經簡易處置後就自行離院，考量案發情狀、鄭男下手揮砍力道及繼父所受傷害結果，認定鄭男應無殺人犯意，行為僅屬於普通傷害罪，因繼父已撤告，諭知不受理判決。

高雄地院外觀。記者張議晨／攝影
高雄地院外觀。記者張議晨／攝影

傷害罪 殺人 繼父

延伸閱讀

真的好亂！前男友被媽搶走變繼父 麥莉親妹按讚前姊夫

馬來西亞大叔禁錮年輕女子3天！慘中刀伏屍公廁 恐怖真相曝光

重慶女家中抓狂菜刀砍婆婆 3歲兒慘遭「22樓扔下」身亡

MeToo揪老師變狼父 男子猥褻繼女遭訴

相關新聞

影／16越南男女搭貨船偷渡來台 恐怖密艙成烤爐險缺氧喪命

蒙古籍貨輪「鑽石206」號去年搭載16名越南籍偷渡客來台，因密艙不通風，一度造成16人缺氧，還有人險些喪命，今雄檢依殺人...

BNT採購疫苗爭議 東洋藥品董事長林全今到庭作證

美麗島電子報董事長吳子嘉在政論節目稱「蘇貞昌政府、陳時中部長靠疫苗A了一億美元」，被陳時中提告求償1000萬元，台北地方...

影／彰縣議員楊竣程服務處被開槍 疑與外甥財務糾紛釀衝突

彰化縣議員楊竣程疑因債務糾紛，位在鹿港服務處7日凌晨疑遭曾姓外甥涉嫌持空氣槍射擊鐵捲門數槍，另有5名同夥則分持棍棒砸盆栽...

透天厝藏市值2.3億K他命 毒販騎電動自行車到墓地交貨

彰化縣蔡姓男子涉嫌租透天厝藏放K他命，向上游取貨時騎未掛牌的微型電動二輪車躲避查緝，透過白姓男子交由陳姓男子賣給下游藥頭...

菜刀護母砍傷繼父 法官認不具殺人犯意判決不受理

鄭姓男子見母親和繼父吵架，鄭男護母拿菜刀朝繼父頭上砍一刀，繼父頭破血流後求救，報警對鄭提告殺人未遂，高雄地院審理時，繼父...

潑油燒「叼菸哥」未提起口角原因 女友殺人未遂今午移送

台中市李姓男子上月間開車撞死工程師，犯後態度差，被媒體形容「叼菸哥」，昨早李與謝姓女友口角後，遭謝女持汽油潑灑、打火機點...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。