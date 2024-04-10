菜刀護母砍傷繼父 法官認不具殺人犯意判決不受理

鄭姓男子見母親和繼父吵架，鄭男護母拿菜刀朝繼父頭上砍一刀，繼父頭破血流後求救，報警對鄭提告殺人未遂，高雄地院審理時，繼父原諒鄭男撤告，法官認為鄭男不具殺人犯意，不構成殺人未遂，僅屬普通傷害罪，因繼父已撤告，裁定本案公訴不受理。

2022年11月5日晚上8點多，鄭男聽到繼父和母親爭吵，兩人吵到互摔家裡東西，鄭男擔心母親遭欺負，下樓衝到廚房拿了一把菜刀護母，他見繼父情緒激動，不斷朝他和母親靠近，於是拿菜刀朝繼父的頭上砍了一刀。

繼父鮮血直流，鄭母也看傻，趕緊將鄭推出家門，繼父則到醫院治療，所幸傷口不深，當晚就出院返家休養。

繼父不滿鄭男動手後沒向他道歉，原本父子倆感情不錯，但他越想越不甘心，報警對鄭男提告殺人未遂罪。

高雄地院審理時，鄭男坦承拿菜刀砍繼父，但否認有殺人意圖，當時只想保護母親，沒想到揮舞菜刀時會砍到繼父。